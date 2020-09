Russland mener planeten Venus tilhører dem

Russland har nå satt sitt krav på Venus, og mener det er en russisk planet.

Denne uken avslørte Dmitry Rogozin, lederen av det russiske romfartsselskapet Roscosmos at landet planlegger å gjøre et eget oppdrag på Venus, tillegg til det planlagte oppdraget sammen med USA. Det skriver CNN.

- Det er på vår agenda å fortsette undersøkelsene av Venus, uttalte han under en utstilling.

- Vi mener at Venus er en russisk planet, så vi burde ikke henge etter, fortsatte Rogozin.

Uttalelsen kom ifølge CNN dagen etter forskere avslørte at gassen fosfin, som finnes her på jorda også hadde blitt funnet i Venus' atmosfære.

Venus er den andre planeten regnet fra solen, og er i likhet med jorden en steinplanet. Store Norske Leksikon skriver at et Venus-døgn varer i 117 jordøgn. Temperaturen på planeten er rundt 500 grader celsius.

Vitenskapelig direktør i det russiske romfartsinstituttet, Lez Zeleny, sier til den russiske statskanalen TASS at Russland muligens vil utvikle et nytt program for forskning, som blant annet inkluderer å sende minst tre kjøretøy til planeten.

