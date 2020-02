Russland: Passasjerfly ble nesten skutt ned ved Damaskus

Et passasjerfly med 172 personer om bord har måttet nødlande i Syria etter at det nesten ble truffet av luftvernraketter, oppgir forsvarsdepartementet i Moskva.

Luftvernrakettene ble avfyrt av det syriske militæret og skulle stanse et israelsk angrep ved Syrias hovedstad Damaskus, melder nyhetsbyrået Reuters , som siterer det russiske nyhetsbyrået RIA.

Flyet skal ha vært på vei fra den iranske hovedstaden Teheran til Damaskus.

En talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva sier til RIA at fire israelske jagerfly angrep åtte luft-til-bakke-missiler i en forstad til Damaskus, men uten at jagerflyene entret syrisk luftrom.

