Russland svarer USA og vil utvikle nye raketter: - Kan ramme Europa hardt

Vladimir Putin bekrefter at Russland trekker seg fra nedrustningsavtale.

President Vladimir Putin bekrefter at han følger USAs eksempel og trekker Russland ut av nedrustningsavtalen INF.

Det var under et møte i Moskva lørdag sa Putin at Russlands deltakelse i avtalen suspenderes, melder nyhetsbyrået Reuters og russiske medier.

Beslutningen kom ikke som noen overraskelse etter at amerikanske myndigheter fredag varslet at de trekker seg fra avtalen. Den ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

Les også: Trump trekker seg fra nedrustningsavtale

At partene nå går vekk fra den over 30 år gamle avtalen, bekymrer statsviter og tidligere direktør i FNs nedrustningsinstitutt UNIDIR, Sverre Lodgaard.

- Kan ramme Europa hardt

- Dette betyr at partene står fritt til å gjøre det som de finner mest kostnadseffektivt og politisk og militært mest hensiktsmessig. Stasjonere til lands, til sjøs og i lufta, alt ettersom det passer dem best, forklarer han til Nettavisen.

- Det kan ramme Europa hardt, legger han til.

- På hvilken måte?

STATSVITER: Sverre Lodgaard.

- Hvis det kommer til nye utplasseringer, blir varslingstiden begge veier veldig kort. Særlig hvis det skulle komme til nye, amerikanske utplasseringer i Polen og Baltikum.

Varslingstiden blir spesielt kort når det er snakk om landbaserte missiler.

- For Russlands vedkommende er det kanskje litt mer attraktivt å plassere missiler på land, for Russland er først og fremst en landmakt. USA er en sjømakt og overlegent sterk i lufta, sier Lodgaard.

- Forbereder seg på det verste

Den gamle nedrustningsavtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. At avtalen nå ser ut til å rakne, har skapt frykt for et nytt atomvåpenkappløp.

- Det høres dramatisk ut?

- Det kan det bli. Så er det også mulig at man besinner seg, at for eksempel Russland går langsomt med sine programmer for ikke å fremprovosere en sterk, vestlig reaksjon, svarer Lodgaard.- Men i den spente situasjonen man er i nå, kan vi ikke være sikre på noenting. Ingenting kan utelukkes. Og det er typisk at i en spent situasjon forbereder partene seg på det verst mulige.

Mener den dannede samtalen er i fare

Også Russland-ekspert Iver B. Neumann ser med bekymring på utviklingen.

- Dette er uheldig. Det er min første kommentar, sier han til Nettavisen.

Han viser til at nedrustning var et av de få feltene hvor Sovjetunionen og USA på 1980-tallet var i stand til å føre en noenlunde sivilisert samtale.

- For hele det store bildet var det veldig viktig at man hadde en sånn «øy» der man kunne omgås på noenlunde dannet vis, sier han.

RUSSLAND-EKSPERT: Iver B. Neumann.

- Den «øya», den lille sonen av sivilisert omgang, er nå i ferd med å bli mindre fordi man trekker seg fra de forskjellige avtalene man har gjort, fortsetter Neumann.

- Ille for Europa

Putin varsler at Russland nå vil begynne å utvikle nye typer militære raketter. Samtidig lover han at de ikke vil bli utplassert i den europeiske delen av Russland – så sant ikke USA utplasserer nye raketter.

USA og NATO mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729. Russland hevder på sin side at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

Neumann mener reaksjonene har vært for raske og ubetenksomme.

- Det er ille for partene, og spesielt for Europa. Det bryter ned den internasjonale samtalen, sier han.

- Kunne ikke opprettholdes

USA og NATO mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729. Disse rakettene kan angivelig utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

- Avtalen kunne ikke opprettholdes over tid når Russland bryter den, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag.

Russland avviser anklagene og hevder i stedet at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

I tillegg mener Russland at USAs rakettforsvarssystemer i østeuropeiske land utgjør et brudd.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har støttet USAs beslutning om å trekke seg fra INF – til tross for at avtalen har bidratt til å avskaffe en hel kategori atomvåpen.

- Når man nå utplasserer flere av disse, reduseres varslingstiden og dermed også terskelen for å bruke atomvåpen i en framtidig konflikt, advarte Stoltenberg fredag.