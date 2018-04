Syriske regjeringsstyrker har tatt kontrollen i hele Douma, opprørernes siste bastion i Øst-Ghouta, ifølge den russiske hæren.

Torsdag morgen erklærte en russisk generalmajor at hele Douma var gjenerobret, melder Reuters.

– En viktig begivenhet i Syrias historie fant sted i dag. Regimets flagg er heist over en bygning i byen Douma, noe som betyr kontroll over denne byen og dermed hele Øst-Ghouta, sier generalmajor Jurij Jevtusjenko, som er sjef for Russlands såkalt freds- og forsoningssenter i Syria, til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Kort tid etter kunngjorde Moskva at russisk militærpoliti har begynt å patruljere i gatene i Douma.

– Normalisering

– Fra og med i dag er russisk militærpoliti utstasjonert i byen Douma. De utgjør en garanti for overholdelse av lov og orden i byen, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet, videreformidlet av nyhetsbyrået RIA Novosti.

Situasjonen normaliserer seg etter at 166.644 innbyggere og over 13.500 opprørere og deres familier er blitt evakuert fra byen via en humanitær korridor, ifølge den russiske hæren.

Opprørere og sivile begynte evakueringen fra småbyen utenfor Damaskus søndag. Det skjedde etter et påstått kjemisk angrep som fant sted lørdag og som skal ha krevd minst 40 menneskeliv. Det antatte angrepet har fått USA til å true Russland med angrep i Syria.

Opprørere la ned våpnene

Under det Russland-støttede regimets massive bombe- og bakkeoffensiv de siste par månedene har opprørsgruppene som har kontrollert Øst-Ghouta siden 2013, gitt seg og gått med på å forlate områdene. I Douma har den ytterliggående islamistgruppen Jaish al-Islam inntil nylig holdt stand.

– Jaish al-Islam-krigere ga fra seg sine tunge våpen til russisk militærpoliti i Douma onsdag, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) torsdag formiddag.

Gruppens leder Issam Buwaydani forlot enklaven samme dag og ankom senere et opposisjonskontrollert område nord i Syria, opplyser SOHR videre.

