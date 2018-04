Russland vil ha FN-resolusjon for å granske angivelig kjemisk angrep i Syria

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Moskva vil foreslå en FN-resolusjon om å granske angivelige kjemiske våpenangrep i Syria.

Russland vil foreslå en «åpen og ærlig» gransking med hjelp fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag, opplyser Lavrov.

Lavrov sier russiskstøttede regimestyrker og russisk militærpoliti i Syria vil garantere for sikkerheten for OPCW-eksperter hvis de drar til Douma for å granske stedet der det angivelige angrepet har funnet sted.

– Hvis dem som, under påskudd om manglende sikkerhetsgarantier og som bruker antirussiske argumenter for å fremme sine russofobiske mål, ikke tillater eksperter å komme, så vil det være en beslutning som avslører deres sanne plan og som viser at de ikke har interesse av å legge sannheten på bordet, sier Lavrov.

Russland og Syria hevder det ikke finnes bevis for noe kjemisk angrep. Lavrov har sagt at russiske eksperter allerede har vært på stedet.

– De fant ingen spor av klor eller andre kjemiske stoffer brukt mot sivile, hevdet Lavrov mandag.

USA presenterte mandag et resolusjonsutkast etter lørdagens angivelige klorgassangrep i den opprørskontrollerte byen Douma i Øst-Ghouta utenfor Damaskus, der minst 40 mennesker ble drept.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa til medlemmene i FNs sikkerhetsråd at USA ønsket en avstemning over resolusjonsutkastet, selv om Russland mente det inneholdt «visse uakseptable elementer». Krisemøtet endte bare i ordkrig.

(©NTB)

Mest sett siste uken