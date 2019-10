Russlandekspert Iver Neumann advarer Frode Berg og hans forsvarere mot å være for harde i tonen mot norske myndigheter før en utlevering er gjennomført.

– Frode Berg har gjort en klassisk tabbe når han snakker negativt om sin arbeidsgiver ved å varsle at han vil kreve erstatning av den norske stat, sier russlandekspert Iver B. Neumann til NTB.

På spørsmål fra en reporter i Dagsrevyen torsdag om en erstatningssum ville være en naturlig løsning i saken, svarte Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes:

– Jeg vil anta at det er en retning som både vi og norske myndigheter vil tenke i.

Neumann mener det er en stor feil, så lenge Berg ennå ikke er utlevert.

– Som etterretningsagent kompromitterer man ikke sin arbeidsgiver på noen måte. Å varsle et erstatningskrav er et lite heldig utgangspunkt for dialogen Berg skal ha med myndighetene når han kommer hjem, sier Neumann.

– Tror ikke det blir et problem

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes er klar på at kritikken av norske myndigheter ikke er noe nytt.

– At Berg er kritisk til hvordan Etterretningstjenesten har håndtert dette, er kjent fra tidligere, sier han.

Når det gjelder muligheten for erstatning, sier Risnes at han tror at Neumann kan ha misoppfattet innslaget i Dagsrevyen torsdag kveld.

– Kommentaren der gjaldt en diskusjon om helt andre saker i andre land, og jeg nevnte i den forbindelse at dette var noe vi ville undersøke også her. Om det vil bli aktuelt å fremme noen form for erstatningskrav i Bergs sak, har jeg foreløpig ingen formening om, sier han.

Berg som julegave fra russerne?

Den siste drøye ukens utvikling i Berg-saken gjør at Neumann tror det er sannsynlig at den tidligere grenseinspektøren, som i april i år ble funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i Russland, vil kunne utleveres i løpet av relativt kort tid. Han tror likevel at russerne vil bruke Berg for det han er verdt.

– Russerne vet at de sitter med et godt kort på hånden. Hvis de hadde ønsket å utlevere ham som en gest overfor Norge, hadde de allerede sluppet ham, men det har de ikke gjort. Jeg tror derimot det pågår diskusjoner innad i Russland hvor de vurderer hvor mye de skal kreve av Norge, sier Neumann.

– Samtidig er russerne opptatt av symbolikk. Det er jo snart jul, og i julen skal man utveksle julegaver, så det er en mulighet for at noe kan skje da, sier han.

– Sannsynlig med trekantavtale

I forrige uke kom også nyheten om at NATO-landet Litauen og Russland, ifølge det litauiske nyhetsbyrået BNS, er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Samtidig er det klart at Norge trolig ikke har noen fanger som Russland ønsker å få utlevert i en slik avtale.

– En slik løsning høres svært sannsynlig ut, sier Neumann.

– I en slik sammenheng kan man spille på at NATO er en allianse. Når russerne ikke har noe å hente fra Norge, kan de heller hente fra NATO. Samtidig kan Litauen vise seg som en lojal alliansepartner, sier han.

Vil spørre ut Berg

Hvor Berg vil lande og hva som vil skje den første tiden etter at han har kommet til Norge, dersom han utleveres innen kort tid, er foreløpig ikke kjent.

Det er likevel opplagt at norske myndigheter vil ønske å snakke med Berg.

– Det vil være en prioritert oppgave for Etterretningstjenesten å undersøke hva Berg har opplevd. Det går på hvem han har snakket med, hvilke avhørsteknikker russerne har brukt på ham, om han har plukket opp noe om forholdet mellom enkeltpersoner og om han har opplevd motsetninger mellom grupper, sier Neumann.

Karsten Friis, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI, tror på sin side at myndighetene ikke har noen hast med å snakke med Berg, og at de vil la ham prioritere det familiære de første dagene.

– Samtidig har han vært kritisk til Etterretningstjenesten, så det er ikke sikkert at han ønsker å snakke med dem. Da kan det nok heller bli PST og UD som spør ham om tiden i Russland, sier Friis.

