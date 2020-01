Russlands nye statsminister er klar

Russlands godkjente Mikhail Misjustin som statsminister torsdag etter en avstemning, mindre enn 24 timer etter at president Vladimir Putin nominerte ham for rollen.

Misjustin fikk 383 stemmer av 424 avgitte stemmer, uten stemmer imot, med 41 fravær, melder Reuters.

Han har fram til nå vært sjef for det føderale skattevesenet.

Det er uklart om Misjustin, som til nå har vært en relativt ukjent teknokrat, er en midlertidig løsning, eller om han kan bli utpekt som Putins etterfølger.

Misjustin etterfølger Dmitrij Medvedev, som onsdag gikk av som statsminister for å la Putin gjennomføre foreslåtte endringer i grunnloven.

- For min del vil jeg også takke deg (Medvedev, red.anm.) for alt som ble gjort under vårt samarbeid. Jeg ønsker å uttrykke at jeg er tilfreds med resultatene som er oppnådd, sa Putin etter et regjeringsmøte, meldte nyhetsbyrået Tass i går.

Medvedev meldte selv om oppsigelsen under en TV-sending sammen med Putin.

- Dette var nok planlagt på forhånd. Det må ha vært noe som har skjedd bak kulissene. Jeg tolker det dithen at Putin trenger en slags handling som vil åpne for en ny begynnelse i Russland, sa Russland-ekspert og seniorforsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, til Nettavisen onsdag.

- Medvedev har hatt høye posisjoner i mange år, akkurat som Putin, og Putin tenker kanskje at man trenger nye krefter inn i russisk politikk. Det er en hel skare med nye, yngre politikere i Russland som Putin kanskje mener kan levere bedre enn Medvedev. Det er opplagt at Putin trenger en ny pust i russisk politikk, sa Godzimirski.