Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har levert sin oppsigelse til president Vladimir Putin.

Kunngjøringen skjedde bare noen timer etter at Putin avholdt sin årlige tale til den russiske nasjonalforsamlingen onsdag.

President Vladimir Putin går inn for en folkeavstemning om konstitusjonelle endringer som vil flytte makten fra presidentskapet til parlamentet og statsministeren, et grep som vil gi ham muligheten til å utvide sitt styre etter at han forlater Kreml, skriver Reuters.

Putin understreket behovet for å få endringene inn i den russiske grunnloven, melder Itar Tass.

Inne i sin fjerde presidentperiode

Putin har vært enten president eller statsminister siden 1999. Med dagens grunnlov er han tvunget til å gi seg i 2024, når hans fjerde presidentskap ender.

President Vladimir Putin takker Medvedevs regjering for innsatsen, skriver Tass.





- Tilfreds med resultatene

- For min del vil jeg også takke deg for alt som ble gjort under vårt samarbeid. Jeg ønsker å uttrykke at jeg er tilfreds med resultatene som er oppnådd, sa Putin etter et regjeringsmøte, melder nyhetsbyrået.

- Alt ble ikke fullført, men det er ikke alltid ting går helt etter planen, sa Putin.

Les også Hevder Putin har en skremmende plan