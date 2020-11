Russlands valgsjef støtter Trump: Sår tvil om valgresultatet i USA

Stemming via post åpnet opp for massivt valgfusk, ifølge Russlands valgsjef. Hun sier seg dermed enig med USAs president Donald Trump.

Ella Pamfilova, som leder den russiske valgkommisjonen, sier hun har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart mot fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen åpner i sin amerikanske form et massivt rom for mulige forfalskninger, sier Pamfilova til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Videre sier valgsjefen at systemet åpner for at folk stemmer flere ganger, uforklarlige tap av «uønskede» stemmesedler, at folk som er listet som døde, likevel avgir stemmer og en «mangel på systematisk kontroll over hele stemmeprosessen».

Gratulerer ikke Biden ennå

Myndighetene i Russland vil vente på offisielle valgresultater fra USA før de gratulerer valgets vinner, opplyser regjeringstalsmann Dmitrij Peskov mandag. Den russiske regjeringen anser det som korrekt å avvente resultatet av rettsprosessene som Donald Trump har igangsatt.

Flere land, som stormaktene Kina og Brasil har heller ikke gratulert Biden med seieren.

Trump sår tvil

Trump har så langt nektet å erkjenne nederlaget og forsøker å så tvil om valgresultatet. Fox News skriver at han nå vil starte med folkemøter for å samle støtte og penger til kampen mot det han mener er valgjuks.

Nyhetsmediet melder at han allerede har tatt ut søksmål flere steder. Spesielt er det poststemmene han er kritisk til. De har veide tungt i Demokratenes favør under valget.

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som var invitert av USA for å observere valget, har ikke sett tegn til valgfusk. Også de som har gjennomført valget i USA (både republikanere og demokrater) sier det har vært lite juks.

Døde stemmegivere

I følge Fox News mener Trump å kunne bevise at det er avlagt stemmer i døde menneskers navn, og at han vil vise dette under folkemøtene han nå planlegger. Bakgrunnen for påstandene, er et søksmål etter at 21.000 stemmer (omtalt blant annet i NY Times) skal ha blitt lagt til stemmelistene i Pennsylvania. Det er likevel ikke funnet bevis for at disse døde menneskene faktisk har stemt.

Søksmålet ble anlagt av Public Interest Legal Foundation (PILF), skriver Breitbart 5. november. PILF-leder

PILF-leder J. Christian Adams sa til Breitbart allerede i september at det var 350.000 døde personer var på stemmelistene i USA.