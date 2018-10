Ryanair er i hardt vær etter rasisme-episode

I videoen ser man en kvinne bli utsatt for grov, rasistisk hets. Nå raser folk verden over på hvordan Ryanair håndterte situasjonen.

Episoden skjedde på en Ryanair-flygning fra Barcelona til London forrige fredag.

– Jeg vil ikke sitte ved siden av deg. Du er en «stygg, svart drittsekk», sier mannen til en forskrekket kvinne.

Les også: Bjørn Kjos: - Ryanair-piloter står på venteliste for å begynne i Norwegian.

Da den 77 år gamle kvinnen svarer tilbake på engelsk med en jamaicansk aksent, roper mannen «ikke snakk til meg på et utenlandsk språk". Mannen gir seg heller ikke med det, og forlanger at kvinnen skal flytte seg fra setet sitt.

– Hvis du ikke flytter deg til et annet sete, så skal jeg dytte deg bortover, skriker mannen i videoen.

Les også: Michael O'Leary: - Mest sannsynlig at enten SAS eller Norwegian går konkurs

Mange passasjerer var rystet over hele situasjonen, og forsøkte å roe ned mannen og hjelpe kvinnen. Flere sier klart i fra til flypersonalet om at mannen bør kastet ut av flyet, men han får være med videre og kvinnen blir tvunget til å finne seg et annet sete.

Nå spres kritikken mot Ryanair som ild i tørt gress på sosiale medier. Den kjente britiske politikeren David Lammy er en av mange som er forferdet over episoden.



Ryanair svarer nå selv i sosiale medier at de har anmeldt episoden.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police