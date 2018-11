Ryanair sparket mannskap som «sov på gulvet»

Seks Ryanair-ansatte fikk sparken etter at dette bildet ble offentliggjort.

Bildet som viser besetningen som ligger på gulvet på en spansk flyplass, kostet alle jobben. Ryanair påstår også at bildet var iscenesatt.

- Mannskapet fikk sparken på grunn av usømmelig oppførsel, sier en talsmann for flyselskapet, ifølge BBC.

Selve hendelsen på bildet skjedde for noen uker siden, da over 20 ansatte måtte bli igjen på flyplassen i Malaga etter at flyene til Porto ble omdirigert.

Ryanair innrømmer at de ansatte måtte bli igjen, men vil ikke gå god for bildet som har gått viralt på sosiale medier.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj