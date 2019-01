Ryanair-tilstander i velferden

Regjeringsplattformen er godt nytt for Aleris og andre som bruker selvstendig næringsdrivende i velferden. Den er derimot dårlig nytt for vanlige arbeidsfolk.

Dette er et meningsinnlegg av Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune

Mens Erna Solberg presenterte de nye statsrådene på Slottsplassen, kjempet vanlige arbeidsfolk for rettighetene sine i Oslo tingrett noen hundre meter unna, i rettssaken mellom Aleris og Fagforbundet.

Aleris-saken er bare ett av flere eksempler de siste årene på Ryanair-tilstander i arbeidslivet. Vi ser selskaper som organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. De leier inn arbeidskraft i stedet for å ansette dem fast. De velger billig ufaglært arbeidskraft i stedet for faglært. Og de velger uorganisert arbeidskraft i stedet for organisert.

Selvstendig næringsdrivende i velferden

Et slikt uorganisert arbeidsliv fikk over mange år sterkt fotfeste i bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Tradisjonsrike og seriøse aktører ble utkonkurrert av bedrifter som ikke forholdt seg til spillereglene i norsk arbeidsliv.

Aleris-saken viser at det uorganiserte arbeidslivet har spredt seg til helse- og omsorgssektoren. I stedet for å være fast ansatt i Aleris, må man opprette sitt eget enkeltpersonforetak og leie ut seg selv og sine tjenester, selv om oppgavene er de samme som om man skulle vært fast ansatt. Dermed har Aleris importert en ansettelsesform vi først og fremst kjenner fra selskaper som Ryanair.

Det får konsekvenser for velferden og for arbeidslivet. Arbeidstakere mister rettigheter som overtidsbetaling, feriepenger, pensjon, sykeforsikring og får ikke minstefradrag. Samtidig gir det store gevinster for bedriften man jobber for. For dem blir det lettere å si opp folk, og de slipper å betale for lønns- og arbeidsvilkår de ellers hadde måttet betalt for om de hadde fast ansatte.

Aleris-smutthullet må tettes

Dette er en utvikling vi kan velge å styre politisk. Jeg mener vår velferdsstat ikke skal være en gullgruve for internasjonale spekulanter som vil dumpe vanlige arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår.

Smutthullet Aleris har funnet til å bruke selvstendig næringsdrivende i velferden må tettes. Den nye regjeringsplattformen er i så måte dårlig nytt. For selv om Erna Solberg presenterte nye statsråder og en utvidet regjering, er arbeidspolitikken den samme. I plattformen tas det ikke noe oppgjør med private velferdsbedrifter som erstatter fast ansatte med selvstendig næringsdrivende. I stedet anerkjenner regjeringen det uorganiserte arbeidslivet og lover å legge til rette for andre ansettelsesformer enn fast ansatte. Kort fortalt setter de hele den norske arbeidslivsmodellen i spill.

Oslomodellen

I Oslo har byrådet valgt motsatt av regjeringen. Gjennom Oslomodellen, som er byrådets seriøsitetskrav til private aktører som driver på oppdrag for kommunen, stiller vi nye og strenge krav til hvilke ansettelsesformer som kan brukes. Med våre krav vil det ikke være mulig å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret når man gir helse- og omsorgstjenester på oppdrag for Oslo kommune. Vi vil ikke bruke selskaper som baserer seg på selvstendig næringsdrivende eller innleid arbeidskraft. På denne måten tetter vi smutthullet Aleris fant.

Dette handler om hva slags arbeidsliv vi skal ha. Om vi skal satse videre på trygge jobber og faste ansatte, eller om vi skal gjøre arbeidslivet oppdragsbasert, uorganisert – sånn vi kjenner fra selskaper som Ryanair.

Regjeringsplattformen fra Høyre, FrP, KrF og Venstre viser at vi har en regjering som er på lag med pengemakta, ikke med vanlige arbeidsfolk.