Rybak: – Nå storkoste jeg meg på scenen

Dansere og korister kastet seg rundt en smilende Alexander Rybak etter framføringen av "That's How You Write a Song" i Eurovision-finalen lørdag kveld.

– Nå storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sier Rybak via NRKs pressekontakter.

Rybak var artist nummer sju av de 26 som skal i aksjon i Altice Arena i Lisboa lørdag kveld.

– Det var bedre enn i juryfinalen, mer energi og punch, og han flørtet med kameraene, kommenterer Astrid Foldal fra Eurovision-bloggen Good Evening Europe overfor NTB.

Hun mener seg at Rybak og de andre på scenen så ut til å omfavne hverandre av glede etterpå og tror det var helt ekte og spontan glede.

– Det var en kanongjennomføring når det trengtes som mest, sier Foldal.

Jowst presenterer stemmene

Etter den telefon- og appbaserte stemmegivningen når framføringene er ferdige, blir de ulike landenes jurystemmer kjent. Norge representeres av fjorårets norske deltakere, Aleksander Walmann og Joakim With Steen, sammen kjent under artistnavnet Jowst.

Jurystemmene baserer seg på prøven fredag kveld. Deretter leses seernes stemmer opp samlet, noe som kan bety store endringer fra den foreløpige stillingen.

Tangering av rekord

Årets konkurranse arrangeres i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011. Semifinalene gikk av stabelen tirsdag og torsdag, og av de nordiske landene er det bare Island som ikke ble med videre.

Rybak lå en stund på en andreplass hos spillselskapene, men lå på tiendeplass rett før finalen. Etter framføringen har han rykket én plass opp.

(©NTB)

