Rybak pustet ut etter siste prøve før Eurovision-finalen

Alexander Rybak virket på grensa til å være andpusten da han strakk fiolinbuen i været etter å ha framført "That's How You Write a Song" på siste prøve.

Norge er land nummer sju av de 26 som stiller i finalen, og tidlig lørdag ettermiddag hadde Rybak gjort sitt i den siste prøven. Dette omtales som familieshow og gjennomføres med Altice Arena full av publikum.

Morten Thomassen, president i Den norske Grand Prix-klubben, mener Rybak gjorde en bra prøve, men at man kan se at han ikke er helt i form.

– Han har ikke samme utstråling som i den norske finalen. Det funker. men det er ikke den spruten. Vi burde komme inn på topp ti, kanskje topp fem, sier Thomassen til NTB.

Viktig prøve var fredag

Fredag kveld gikk juryprøven som danner grunnlaget for 50 prosent av poengene. Rybak følte at det gikk bra.

– Nå har jeg vært på scenen i Lisboa en rekke ganger, og det er en like deilig følelse hver gang jeg kommer ut og hører bruset fra publikum og ser alle de glade ansiktene. Veldig fornøyd med kvelden, sa han via NRKs pressekontakt.

Rybaks "Thats How You Write a Song" lå en periode så høyt som andreplass på spillselskapenes lister, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld. Lørdag ettermiddag lå den på tiendeplass. Norsk seier gir mellom 21 og 75 ganger innsatsen i gevinst.

Kypros er storfavoritt

Helt på topp finner vi Kypros, men en odds på nesten ned mot 2. Så følger Israel, Irland, Frankrike og Sverige.

Årets konkurranse arrangeres i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011. Semifinalene gikk av stabelen tirsdag og torsdag, og av de nordiske landene er det bare Island som ikke ble med videre.

Finalen starter klokka 21.00 norsk tid lørdag kveld og sendes på NRK1, nett-TV og på Eurovisions YouTube-kanal.

(©NTB)

Mest sett siste uken