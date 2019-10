Rykker ut til mistenkelig dødsfall i Tromsø

Død person funnet på Vengsøya i Tromsø.

- Jeg kan bekrefte at vi har et mistenkelig dødsfall og at ressurser er på vei ut til stedet nå, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Rune Nilsen, til Nordlys.

Mer kan ikke politiet om saken på det nåværende tidspunkt.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

- Politiet bekrefter at vi har ressurser på veg til Vengsøya. Det er funnet en død person, og vi anser dødsfallet som mistenkelig. Vi kommer tilbake når vi kan si noe mer, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Se de siste Twitter-meldingene fra Troms politidistrikt: