Rykket ut på melding om eksplosjon på gård

Politiet rykket ut etter melding om brann.

(Romerikes Blad/Nettavisen): Siste: Situasjonen er avklart og politiet melder om at det var snakk om fyrverkeri som var destruert i et steinbruk, av et firma med godkjenning for dette.

Nødetatene har rykket ut mandag etter melding om at det skulle ha vært en eksplosjon ved en gård i Lillestrøm kommune.

Hendelsen skal ha skjedd i området rundt Jølsen gård ved Åkrenesletta i gamle Fet kommune, men politiet opplyser ikke nøyaktig om hvor.

Brannvesenet bekreftet at de var på vei til stedet sammen med politiet og ambulanser.

– Vi har flere enheter på vei. Vi har fått melding om at det er en eksplosjonsartethendelse, sier Atle Rønning Rønning ved 110-sentralen.

20 utrykningskjøretøy

En RB-tipser fortalte hun kunne se rundt 20 utrykningskjøretøy som har reist i retning Jølsenveien på Åkrene i gamle Fet.

Ifølge meldingen skulle det være brann på stedet.

– Alle nødetatene er på vei til stedet. Inntil vi har oversikt, ber vi publikum om å holde god avstand til stedet, skrev politiet på Twitter.

