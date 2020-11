Rystende tall: Covid-19 er tredje vanligste dødsårsak i Sverige

- Dødeligheten blant kvinner har økt med 10 prosent og 14 prosent for menn, opplyser svenske helsemyndigheter.

Covid-19 er den tredje vanligste dødsårsaken i Sverige i løpet av det første halvåret av 2020, viser ferske tall fra det svenske folkehelseinstituttet Socialstyrelsen.

- Blant menn må man helt tilbake til 2013 og for kvinner 2017 for å finne samme nivå på dødelighet, sier avdelingssjef ved Socialstyrelsen, Mona Heurgren, skriver Aftonbladet.

Vanligste dødsårsaken i april

Dødeligheten i den svenske befolkningen har vært synkende i flere år. Årsaken er at stadig færre mennesker dør av hjerte- og karsykdommer. Men i første halvår i 2020 har det imidlertid vært en økning grunnet koronapandemien.

I april måned var covid-19 den vanligste dødsårsaken.

- Covid-effekten synes tydelig i statistikken. Sykdommen har bidratt til at dødeligheten blant kvinner har økt med 10 prosent og 14 prosent for menn sammenlignet med tall for første halvår i 2019, opplyser Heurgren.

Totalt 14.000 mennesker døde av hjerte- og karsykdommer i de seks første månedene i 2020 i Sverige, 11.600 døde av svulster og 5500 døde av covid-19 (sykdommen som forårsakes av koronaviruset).

Per dags dato er det registret 6164 koronarelaterte dødsfall i Sverige og 177.000 smittetilfeller, viser tall fra Worldometers.

- Ekstrem viktig å følge rådene

Det er foreløpig for tidlig å fastslå hvorvidt covid-19 kommer til å forårsake uvanlig høye dødstall for andre halvår i 2020.

- Dødeligheten per 100.000 innbygger er fram til begynnelsen av november høyere enn den var mellom 2016 og 2019, men lavere enn i 2015. Akkurat nå har vi en økt smittespredning i samfunnet, og nok en gang er det flere som dør av covid-19, men vi vet ikke hvordan resten av året vil utvikle seg. Det er ekstremt viktig at vi alle følger anbefalingene for å bremse spredningen, sier Heurgren.

Normal dødelighet i Norge

I Norge er situasjonen noe annerledes. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble publisert i slutten av september, viser at det ikke har vært noen betydelig økning i dødelighet i løpet av den første smittebølgen i Norge.

«I perioden mars til mai 2020 ble det registrert totalt 10.217 dødsfall i Norge. Dette tilsvarer 190 dødsfall per 100.000 innbyggere, som er på samme nivå som i 2019, da det var 192 dødsfall per 100.000 innbyggere,» skriver SSB.

- Det er ikke noe som tyder på at det har vært en overdødelighet i befolkningen de første månedene av covid-19-epidemien i Norge, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet i en uttalelse.

I Norge er det registret 294 koronarelaterte dødsfall 29.500 smittetilfeller, viser tall fra Worlodmeters.

- Mørkere tider i vente

Sveriges statsminister Stefan Löfven var alvorspreget da han avholdt en pressekonferanse forrige uke, og advarte om mørkere tider i vente. Statsministeren uttrykte blant annet bekymring for at svenskene tok for lett på smitteverntiltak, og manet derfor innbyggerne til å følge myndighetenes anbefalinger for å få bukt med den økte smittespredningen.

- Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går feil vei, sa Löfven.

Neste uke blir det forbudt med offentlige arrangementer i Sverige med over åtte personer. Svenske myndigheter har ennå ikke tatt noe endelig stilling til bruk av munnbind.

Med unntak av regionen Jämtland Härjedalen, er det nå innført skjerpede smittevernråd i hele Sverige som går ut på å unngå unødig reisevirksomhet, unngå offentlige innendørsmiljøer, unngå møter, konserter og andre offentlige arrangementer, samt kun ha fysisk kontakt med personer som er i egen husholdning.

Sprengt testkapasitet

I tillegg er det flere kommuner og regioner i Sverige som er rammet av sprengt testkapasitet. Götalandsregionen må ty til hjelp fra utlandet for å gjennomføre nødvendige analyser. Planen er å sende prøver til laboratorier i Danmark og Tyskland, ifølge SVT.

- Å sende prøver til utlandet er et alternativ som jeg vet at flere regioner har vurdert, sier seksjonssjef for helsetjenesten i Sveriges kommuner og regioner, Emma Spak, til Aftonbladet.

Hun frykter at testkapasiteten i Sverige vil blir hardt presset framover.

- Situasjonen er veldig presset nå, og mange regioner opplyser nå at de har nådd taket eller er på vei til å gjøre det, sier hun.

Sverige er nå oppi 250.000 koronatester per uke, noe som er langt høyere enn den tidligere målsetningen på mellom 100.000 og 150.000 tester per uke.

