Så enkelt kan du spare penger med de nye strømmålerne

Det er tre ting du kan tenke på, men det ene kan være farlig.

- Det vanskeligste jeg kan gjøre som enkeltperson, er å endre mine vaner.

Det sier Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes til Nettavisen.

Han leder et selskap som har utviklet en overordnet strømstyringstjeneste som lar deg utnytte og styre de teknologiske mulighetene du allerede i dag har til å spare strøm - eller flytte strømforbruket ditt.

- Jeg vil ikke oppfordre til å endre adferd for å spare strøm; det handler ikke om å vaske klær på et annet tidspunkt eller spise middag på et nytt tidspunkt. 70-80 prosent av strømmen du bruker kan du gjøre noe med uten å endre vaner. Det handler i all hovedsak om tre ting: Vann, oppvarming og elbil. Alle disse områdene lar seg styre, sier Aksnes.

Det er mange måter å programmere elbil-ladingen, men gjør du du det rett, kan det være gode penger å spare.

1. Elbil

Lading av elbilen er kanskje det aller enkleste du kan gjøre. De fleste nye elbiler som VW, BMW og Tesla er tilkoblet Internett gjennom apper, og da har man allerede alt utstyret man trenger for å unngå å lade på de dyreste tidspunktene. Enda mer penger er det å spare om de kobles opp mot strømstyringstjenester som utnytter strømprisen mer aktivt.

Tibber har gjort analyser som viser at en allerede i dag sparer opp mot 20 prosent i strømkostnader ved å unngå de dyreste periodene på døgnet. Og enda mer kan det bli å spare når ny nettleie innføres.

2. Oppvarming

Det meste av strømmen i et vanlig hjem går med til oppvarming, og det er dermed til dels mye å spare på å gjøre de rette tingene.

Nøyaktig hvor mye det er å tjene, og hvor dyrt det er å komme igang varerierer - men det er ofte billigere enn du skulle tro.

Panelovner kan styres med mobilen, enten ved å koble på en egen kontakt eller kjøpe moderne utgaver med integrert trådløst nett.

- På panelovner kan man ettermontere utstyr som koster 300-800 kroner per ovn som lar deg styre temeperaturen, eller du kan kjøpe en helt ny ovn. Det koster ikke mer enn 1200 kroner for en glasspanelovn med innebygget Wifi.

- For varmepumpen koster det en tusenlapp, men da har du flere muligheter: Du kan prisoptimere, altså at du flytter på forbruket, men du kan også få smartere automatikk: Termostaten kan ta høyde for værvarsel, og den kan ta høyde for at du ikke er hjemme.

Gulvvarme er derimot en litt mer komplisert oppgave.

- Har du varmekabler, så er det en høyere kostnad for å komme igang. Du må ha en termostat for hver sone, og de koster en tusenlapp hver, og du kan ha mange soner. Den store utfordringen er at du må ha en elektriker, og da blir det store spørsmålet om det lønner seg. Det er en oppgradering en bør gjøre i forbindelse med rehabilitering, for utstyret koster omtrent det samme.

Han understreker at en viktig fordel med å gjøre noe med varmekablene er at man i større grad unngår unødvendig oppvarming:

- Varmekablene står jo gjerne på for fullt gjennom vinteren, og så kommer sola i mars og varmer opp, og da kaster man bort energi.

- Hvor mye er det å spare på å styre oppvarmingen?

- Det varierer en del, men en tommelfingerregel er at man enkelt kan redusere strømforbruket på oppvarming med 10 prosent, og ofte opp mot 20 prosent. Hvis du har et hus som bruker 20.000 kWh på oppvarming i året, så kan du redusere det forbruket med rundt 2000 kWh - noe som grovt sett betyr 2000 kroner.

Dobbel effekt

Hvis du har kontroll over strømstyringen din gjennom mobilen, har en også en stor fordel opp mot den kommende effekttariffen som har som mål å få deg til å bruke mindre strøm samtidig.

- Styrer du dette på mobilen, vil automatikken enkelt kunne skru av varmen akkuratt når du lager mat. Det fører ikke til noen redusert komfort, fordi det gjerne tar en time før du merker forskjell..

Og ikke minst er det slik at det å lage mat gjerne fører med seg nettopp oppvarming som påvirker rommet.

3. Varmtvann

Oppvarming av varmtvann er en til dels stor kostnad, og det kan være penger å tjene på å ha en smartere styring av varmtvannsberederen - men her er utfordringene større enn med vanlig oppvarming og elbil.

Etter en dusj må varmtvannstanken varme opp mer vann. I mange tilfeller er det mulig å utsette til et senere tidspunkt.

- Varmtvannstanken er i praksis et batteri. Når du har tappet litt, så fyller den på vann og varmer opp. Det typiske tidspunktet norske varmtvannstanker jobber mest, er mellom 08 og 10 på morgenen, og da er presset også størst på nettet.

- Dette er i utgangspunktet ikke nødvenidg, for når du går ut av døra, trenger du ikke varmt vann igjen før klokken 16. Hvis man utsetter oppvarmingen litt, så unngår man pristoppene på strøm og effekttoppene.

- En varmtvannstank drar 3-5000 kWh i året, men i motsetning til oppvarming, så kan du ikke få energibesparelsen, handler bare om å flytte forbruket.

I tillegg til at du ikke kan spare mengden strøm, er det vanskeligere å styre varmtvannsberedere.

- På noen varmtvannstanker kan du koble på en smartplugg på stikkontakten, men på andre løsninger er tankene koblet rett i veggen, og da må elektriker inn. Det er også forskjeller på hva som faktisk er lov, påpeker han.

Ikke begynn med alt på en gang

- Hva bør man gjøre hvis man har et "dumt" hus eller leilighet?

- I en prioriteringsliste ville jeg begynne med oppvarming, så elbil og det siste er varmtvannstanken, sier Tibber-sjefen.

Han mener man ikke bør gjør alt på en gang:

- Min anbefaling er å bruke mindre enn et par tusenlapper i starten, og fokusere på de store strømkildene, og så eventuelt utvide etter hvert.For smarthus handler det ofte om noe mer enn et ønske om å spare strøm, men også kontroll over flere ting og gjøre noe kult med huset.

- Løsninger som handler om oppvarming er det allerede mye av, og du trenger ikke utnytte funksjonene i de nye strømmålerne for det. Alle kan gjøre det. Kjøp en panelovn med wifi, er hans klare anbefaling.

