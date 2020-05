Så fort kan koronaviruset spre seg på en restaurant

En ny video viser hvor ekstremt fort koronaviruset kan spre seg når man er ute og spiser.

NEW YORK (Nettavisen): Det er den japanske TV-kanalen NHK som har lagt ut en video som viser frem viruseksperimentet som nå har gått viralt. Se videoen nederst i saken.

De samlet ti personer som spiste middag i et simulert miljø med en restaurant med buffet.

En person fikk rollen å være bærer av viruset, og vedkommende fikk et fluorescerende stoff - det blir synlig for øyet når det utsettes for ultrafiolett lys - smurt på hendene.

Alle ble smittet

Deretter brukte de ti personene 30 minutter på å hente seg mat og spise i lokalet, melder CNN.

Deretter brukte man ultrafiolett lys for å se hvordan det fluorescerende stoffet, og da altså «viruset», hadde spredd seg over lokalet.

Resultatet var tydelig - man kunne se at de ni andre personene i lokalet hadde fått det på seg av. Det var spor både på maten, serveringsutstyret og på tallerkener. Tre av testpersonene hadde sågar fått spor av malingen i ansiktet, ifølge business Insider.

Viktig å vaske hendene

Japaneren Hiroyuki Kunishima, ved St. Marianna University School of Medicine, sier til NHK at redskaper som matklyper, gryte og matlokk er veldig utsatt for å kunne spre smitte.

- Det videoen demonstrerer er at dette vil spre seg til overflater og til personer veldig fort, og jeg tror det illustrerer behovet for det folk sier om håndhygiene for å stoppe spredningen av sykdommen, sier John Nicholls, professor i patologi ved universitetet i Hong Kong University til CNN.

Her kan du se videoen av prosjektet fra NHK:

Japan har ifølge CNN hatt 16.049 bekreftede tilfeller av koronavisuet og 678 dødsfall.

Har plassert mannekenger i restauranten

I flere delstater i USA ble det åpnet opp for restaurantbesøk allerede i slutten av april. I Texas fikk restauranter åpne fredag i forrige uke, men bare med 25 prosent kapasitet, ifølge NTB.

I Virginia må man vente til senere i måneden før man får åpne. I Washington i Virginia gjør den verdensberømte restauranten «The Inn at Little Washington» seg nå bemerket ved at de har plassert mannekenger på stolene i restauranten for å få den til å se travel ut.

De kan åpne opp for gjester 29. mai i år, men bare med 50 prosent kapasitet, ifølge Today.

I Norge ble det fra 7. mai lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak. Både kinoer, restauranter, konferanselokaler, selskapslokaler og konsertlokaler regnes som offentlige steder.

