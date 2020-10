Sa hun nazi? Helt nazi?

Hadde hun misbrukt språket på samme måten den gangen - tenker jeg det ville blitt månelyst midt på dagen.

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

Gjengen med veteraner som i 2014 ble fløyet til Normandie for å feire årsdagen for De alliertes landgang i 1944, ville nok latt henne få vite det.

Det var mange stramme karer der, alle i høy alder - og samtlige med talegavene i orden. Personlig mot og også vilje til å sette inn livet for å bli kvitt alt i Norge som var nazi, hadde de behørlig demonstrert.

Om de hadde visst at vår egen statsminister insisterer på sin rett til å si «nazi» om «streng» - ja, da kunne jeg forestille meg at støynivået ville blitt voldsomt og at en og annen av dem hadde blitt merkbart grinete.

Det hadde ikke vært helt nazi å vedgå at hun begikk en verbal brøler. Men å hevde at alle bergensere bruker «nazi» på denne måten - det er ganske nazi. Jeg kjenner sågar høyrefolk fra Østlandet som gremmer seg over uskeielsen - og nå ergrer seg grønne over at det ikke enkelt og greit går an å si sorry.

Når/hvis unnskyldningen kommer, benytter hun kanskje anledningen til å også forklare unge mennesker hvorfor «nazi» ikke kan brukes på denne måten - uten at begrepet samtidig utvannes og gjøres ufarlig?