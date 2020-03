Så lenge internett ødelegger livet, og i verste fall fører til flere selvmord blant unge, må vi kunne anse det som en flopp

Ingen kom til å benytte seg av internett til sosial kommunikasjon på det private plan, da mennesket er et sosialt vesen som liker å omgås andre.

Av Espen Bless Stenberg, nyhetsleder i Avisa Nordland

Kommentaren var først publisert i Avisa Nordland. Nettavisen har tillatelse til å bruke den.

20. august 1996 hadde internett-kritikeren, og den engasjerte avisleseren, Leif Osvold en kronikk på trykk i Dagens Næringsliv. Der tok han til orde for at internett nærmest var ei døgnflue, og en flopp. Ingen kom til å benytte seg av internett til sosial kommunikasjon på det private plan, da mennesket er et sosialt vesen som liker å omgås andre.

Leif Osvold kunne ikke tatt mer feil. Hva er vel mer dagligdags enn at vi ligger på hver vår sofa og sender små snutter fra vårt «innholdsrike liv»?

Men samtidig som at Leif Osvolds profetier har slått helt feil, og mannen gjennom en årrekke har blitt latterliggjort i sosiale medier, var utsagnet om at internett er en flopp ikke helt på jordet. På mange måter har internett gjort verden enklere. Verden har blitt mindre. Det er enklere å kommunisere med hverandre. Skatteoppgjøret går som en lek. Det samme med sykmeldinger, regningsbetalinger, kjøp og salg. Ikke minst dating via Tinder, Happn og mange andre apper, går som en lek.

Men medaljen har en jævlig bakside. Den enkle kommunikasjonen oss mennesker imellom, har gjort det svært utfordrende. Det har blitt lettere å henge andre ut i sosiale medier. Vi hetser og vi står på i sosiale medier. Å lange ut skjellsord, og kritisere andre for deres meninger, har blitt dagligdags. I tillegg later det til at vi har blitt mer overfladiske i relasjon med andre.

Barn mobber hverandre, kommer med trusler, henger hverandre ut, og deler bilder og videoer, uten samtykke. Barn og unge har tatt sitt eget liv på grunn av mobbing og hets gjennom sosiale medier. Det samme forekommer med voksne i samfunnet. Det er en tragedie at internett, som i utgangspunktet skulle gjøre verden til et bedre sted, bidrar til så mange tragedier.

NRK har tidligere avdekket et lukket nettverk på Instagram, der flere hundre norske jenter deler sine mørkeste tanker, bilder og film av selvskading, selvmordstanker, og gjentatte selvmordsforsøk. I januar skrev NRK at minst 15 jenter knyttet til dette nettverket har tatt sitt liv.

Heldigvis kan det se ut til at yngre generasjoner er i ferd med å oppfatte situasjonen. Facebook har blant annet blitt mindre populært blant de unge. Twitter er for den eldre garde, og for oss som jakter nyheter. I en undersøkelse fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, framkom det at unge mennesker forlater digitale plattformer hvor ulike relasjoner mikses sammen. Facebook er et eksempel på en slik plattform, der man må forholde seg til tante, onkler, bestemor, lærere og venner i ett og samme digitale rom.

Unge mennesker foretrekker sosiale medier som muliggjør flere atskilte rom som er mer oversiktlig, og mindre grenseløse. Dette framkommer gjennom en artikkel hos forskning.no, som i 2018 snakket med forsker Lin Prøitz ved UiO. Dette gir meg håp om at det vil bli bedre i framtida.

Så lenge internett ødelegger livskvaliteten, og i verste fall fører til flere selvmord, må vi kunne anse det som en flopp.

