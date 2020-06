Så lett lar vi oss lure av bilder fra «virkeligheten»

Buzzfeed hadde en artikkel som fikk meg til å lure... er det virkelig så svart/hvitt som bildene viser? Svaret var nei.

«32 bilder som viser hvordan hvitt privilegium ser ut», slik så tittelen til Buzzfeed-artikkelen ut.

De to journalistene som sto bak artikkelen hadde valgt å ikke skrive et eneste ord, men i stedet la 32 bilder tale for seg. På ett døgn har hele 2 millioner mennesker scrollet nedover artikkelen.

Idet jeg begynner å scrolle nedover siden blir jeg mer og mer provosert. Bildene er sterke, og det er ikke måte på hvor store kontrastene er.

Først får vi presentert et bilde av svarte mennesker i protest under fanen «Black lives matters». De holder opp meningsfylte skilt som «Jeg vil at mine sønner og menn skal få leve», eller «Ikke drep oss!».

Deretter kommer det en rekke bilder av hvite folk som protesterer under «Gjenåpne Amerika», i forbindelse med korona-tiltak i USA. De holder på sin side opp forskjellige skilt med et litt annet budskap. «Vi krever en hårklipp», eller «Ikke kanseller golftimen min», er noen av utsagnene.

De fleste av oss kunne selvsagt blitt provosert av mindre. Er det mulig å være så egoistisk? Står det slik til med verden at de hvite kun bryr seg om fine hårsveiser, mens de svarte protesterer for å i det hele tatt få leve?

Jeg bestemte meg for å ta et kjapt bildesøk, og fant raskt ut at det ikke er tilfelle. Så, hvorfor er det så lett å få det til å se slik ut? Det sies jo at et bilde sier mer enn tusen ord, så la meg komme med et par eksempler på hvordan jeg kunne fremstilt saken om jeg ønsket.

1. Slik ser hvitt privilegium ut

Hvis jeg ønsket å fremstille det som samme måte som Buzzfeed har gjort, kunne jeg enkelt delt disse bildene:

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Det hadde derimot ikke vært spesielt vanskelig å dra det i helt motsatt retning heller, om jeg ønsket å fremstille det annerledes. La oss prøve et eksempel hvor de hvite støtter opp om de svartes rettigheter, samtidig som de svarte demonstrerer for å gjenåpne USA.

2. De hvite protesterer mot politivold, de svarte protesterer for gjenåpning.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Eller jeg kunne gått for det tredje, og spør du meg, mest virkelighetsnære alternativet. Nemlig at både hvite og svarte marsjerer under de samme fanene, i begge protester, og med begge budskap.

3. Svarte og hvite marsjerer sammen, i begge protestene.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Det er mye snakk om falske nyheter om dagen, og selv om jeg ikke ville gått så langt som å sette Buzzfeed-artikkelen innenfor den kategorien, er det problematisk når enkelte nyhetssteder går så langt i vinklingene sine for å spisse saken, at det kan skaper et bilde av en polarisering som potensielt ikke er til stede.

Disse protestene handler ikke om en splid mellom de svarte og de hvite. Det er ikke en rasekrig. Det handler om folket som sammen protesterer mot myndighetene. I det ene tilfellet for å slippe strenge korona-restriksjoner, og i det andre for å unngå politivold, spesielt mot fargede mennesker.

Ha dette i bakhodet neste gang du leser en sak som virker i overkant splittende.

Selv om du ser et bilde av at noe skjer eller har skjedd, så er det alltid en virkeligheten utenfor kameralinsen, og en virkelighet utenfor bildene akkurat den ene artikkelen viser.