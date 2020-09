Så mange smittede tror FHI det er i Norge nå - og her bor de

Store deler av landet er trolig smittefritt.

Nye tall fra Folkehelseinstituttets egne beregninger, viser at det i Norge i dag sannsynligvis er i underkant av 400 personer som er smittet med koronaviruset i Norge.

Hele 30 prosent av de smittede antas å være i Viken.

Det betyr samtidig at det er svært mange av kommunene i Norge som ikke har noen smittede i det hele tatt. Kartet under viser hvordan FHI tror fordelingen av personene er på kommunenivå.

Antall som man nå tror er smittet på kommunenivå. Klikk på bildet for større versjon. Foto: (FHI)

Tror på færre smittede

FHI tror samtidig at dette tallet vil synke i ukene fremover, og at det 20. september vil være i overkant av 200 smittede.

I sin rapport påpeker derimot FHI at tallene langt ifra er en fasit:

- Om tre uker antas antall covid-19-tilfeller i Norge til å være 224 (median), med et 95-prosents konfidensintervall opp til 6124 personer. Usikkerheten er enorm, skriver FHI i sin rapport.

Den mørkeblå streken viser hvor mange personer FHI tror vil være smittet i ukene fremover, mens de fargede områdene viser usikkerheten i beregningene opp til 95-prosent konfidensintervall.

Stor usikkerhet om R-tallet

Årsaken er at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene fordi opp mot halvparten av de som blir smittet ikke får noen symptomer, og FHI tror at de bare oppdager omtrent halvparten av de smittede. Det gjør at man raskt kan få oppblomstringer - uten at det oppdages.

- Vår modell evaluerer den nåværende situasjonen som stabil, men med en stor usikkerhet. Reproduksjonstallet fra 1. august antas å være 0,78 (median), med et 95-konfidensintervall på 0,06-1,53. Det beregnede sannsynligheten for at R-tallet er høyere enn 1, er 29,5 prosent, skriver FHI.

- I slutten av neste uke antar vi at det vil være 52 nye smittede hver dag, med en mulighet for at det kan nå 546 personer.

