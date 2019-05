Så mye kan utmeldte Ulf Leirstein få i støtte fra Stortinget

Den tidligere Frp-toppen kan få 400.000 kroner årlig fra Stortinget.

Tidligere Frp-topp Ulf Leirstein meldte seg ut av partiet 26. april i år.

Det betyr at resten av stortingsperioden, frem til 2021, opererer han på egen hånd.

I januar i fjor ble det kjent at Ulf Leirstein hadde sendt porno til unge partifeller. Det ble spesielt trukket frem et tilfelle hvor Leirstein har sendt hardporno til en 14 år gammel gutt.

Samme dag som han trakk seg, ble det kjent at et nytt varsel var kommet inn.

- Vil søke støtte

Og det vil han be om økonomisk støtte til:

– Jeg vil benytte meg av muligheten til å få støtte i henhold til Stortingets regelverk. Det er et tilskudd som gjør at jeg som nå ikke lenger har et stort administrativt apparat fra partiet, kan utføre mitt verv på Stortinget. Hvordan det skal benyttes har jeg ikke avklart enda, opplyser Leirstein til Aftenposten.

Forutsetningen er at han registrerer seg i enhetsregisteret, opprette en bankkonto og få et organisasjonsnummer til enheten.

Une Aina Bastholm er MDGs eneste stortingsrepresentant. Foto: Heidi Schei Lilleås

Rådgiver Øyvind Torund på Stortinget bekrefter at alt ligger til rette for dette:

– Så sant det formelle er i orden, kan han få utbetalt denne støtte fra denne måneden. Representanter som trer ut av sin stortingsgruppe og blir uavhengige, har krav på 50 prosent av gjeldende representanttilskudd, som for tiden er på 808.079 kroner, opplyser Torvund til Aftenposten.

De to andre én-personsgruppene MDG med Une Bastholm og Rødt med Bjørnar Moxnes får i tillegg til representantstøtten et grunnbeløp på 4,76 millioner.