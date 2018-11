Saida Begum: - Jeg så veldig mange som skulket

Nå kan juristen Saida Begum (H) bli Oslos neste ordfører.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): 31 år gamle Saida Begum kan bli Oslos neste ordfører.

Et ukjent fjes for folk flest, men med medvind på nominasjonsmøtet 3. desember og under valget 9. september 2019, vil det endre seg.

Ikke så medievant, men veldig imøtekommende, tar hun imot oss like etter at kandidaturet er kjent.

Én spesiell erfaring vekket hennes politiske gløden:

- Jeg hadde en jobb som 20-åring, hvor det var veldig mange rundt meg som skulket. Det var veldig frustrerende. Det var lav gjennomsnittsalder, og de var ikke syke eller noe. De skulket! Høyres arbeidslivspolitikk, at det skal lønne seg å jobbe, enten det et på jobb eller på skolen, traff meg veldig, sier hun ivrig.

Det ble vendepunktet:

- Så da var det kort vei inn til å bli aktiv medlem av Unge Høyre i 2007, og etter det har det bare ballet på seg.

Hun forteller at hun hadde ansvaret for rekruttering i den sjelsettende jobben og nok var ganske streng.

31 år gamle Saida Begum er opprørt over at utdanningsdirektør Astrid Søgnen måtte gå.





- Fryktelig synd at Søgnen måtte gå

Onsdag ble det klart at utdanningsdirektør Astrid Søgnen må gå fra jobben.

- Hva synes du om det?

- Det er trist at byrådet har gått i konflikt med sin egen etat, og det er fryktelig synd at det har fått dette utfallet, sier hun.

Begum mener Astrid Søgnen har gjort en fantastisk jobb, og fortjener en stor takk for å ha løftet Osloskolen til å bli landets beste skole.

- Jeg var en guttejente som ikke likte å gå i kjole.

- Hennes innsats og oppfølging av bystyrets politikk har gjort at flere unge fullfører og består skoleløpet med de muligheter det gir videre i arbeidslivet. Bare for noen uker siden kom resultatene fra nasjonale prøver for 8. og 9. trinn, og nok en gang var Osloskolen på topp.

- Enda mer uforståelig

Med det bakteppet, er Høyrepolitikeren litt urolig med tanke på fremtiden:

- Det gjør det enda mer uforståelig at byrådet har valgt å avsette en så dyktig leder. Det lover heller ikke godt for samarbeidsklimaet når byråden fortsetter å hevde at politiske føringer og beslutninger ikke følges opp av Utdanningsetaten, når byråden samtidig nekter å dokumentere anklagene mot sine ansatte. Det sender et uheldig signal til andre ansatte i kommunen.

- De håpet på medisin ...

Det var ingen selvfølge at 31 år gamle Saida skulle bli politisk aktiv. Ingen andre i hennes familie er det.

- I utgangspunktet hadde nok foreldrene min tenkt at medisin er et veldig bra valg, så jeg gikk mot forventningene deres da jeg valgte juss og politikk. Advokater og politikere har ikke det beste ryktet, ser vi på medieomtalen, men de er stolte av meg nå, ler hun.

Saida er vokst opp med åtte søsken, som i dag er i alderen 20 til 40 år.

- Jeg er midt i rekken!

Hennes foreldre kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet.

- De har jobbet hardt for å gi oss barna mulighetene til å skape gode liv.

Saida forteller at faren i perioder hadde tre jobber for å få endene til å møtes, mens moren tok seg av hjemmet og all oppfølgingen av de ni barna.

- Åtte søsken … Det må ha vært livlig?

- Ja! Og det betyr at du starter livet med noen bestevenner. Jeg har vært heldig. Mine eldre brødre lærte meg norsk, slik at jeg kunne språket da jeg begynte på skolen, sier hun ivrig - og som vi skal komme tilbake til, er dette en av hennes kjepphester.

Født på Aker sykehus, vokst opp på Holmen i Vestre Aker, før ferden gikk videre til Hausmannsgate, Stovner, Lørenskog, Høybråten, Grünerløkka og nå St Hanshaugen.

- Alle barn og unge bør ha de samme muligheter til å lykkes, uavhengig av oppvekstvilkår. Jeg vokste opp i en nabolag med «åpen dør policy», noe som også bidro til norskopplæringen, sier hun.

Nettavisen møter Saida i Oslo rådhus, hvor hun kanskje får ikle seg ordførerkjedet til høsten ...





«Tigerforeldre»

Saida forteller om foreldre som fulgte tett opp sine barn:

- Foreldrene mine kunne kanskje ikke hjelpe meg med leksene, men de sørget for at leksene ble gjort. Så «skole-hjem-samarbeidet» var de veldig gode på.

- De passet på at du gjorde leksene dine?

- Ja, de hadde tett kontakt med skolen, så det var ikke noe unnasluntring der.

Hun beskriver sin foreldre som «tigerforeldre».

- Jobber du hardt, kan du nå langt

- De hadde høye ambisjoner for barna sine. De hadde kommet hit som arbeidsinnvandrere og jobbet hardt for at vi barna skulle få muligheter, som de forventet at vi grep. Så jeg har alltid lært at man må jobbe hardt. Jobber du hardt, kan du nå så langt du vil. Det har jeg med meg hjemmefra.

- Har du opplevd det som et press?

- Nei, jeg er glad foreldrene mine har understreket viktigheten av å jobbe hardt. Hvis jeg kom hjem med en «5-er», sa pappa «Det er veldig bra, men hvorfor fikk du ikke den «6-eren»?»

- Det handler om å stadig strekke seg, det er motiverende, synes hun.

Det var Høyres arbeidslivspolitikk som lokket Saida inn i politikken. Hun var så lei av å se så mange rundt seg som skulket.





- Jeg elsker Oslo!

Saida forteller at hun er et «B-menneske», som gjerne slapper av med å lage god mat og sammen med venner.

I dag er hun fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret 2015 – 2019. Saida har jobbet som justispolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

- Jeg elsker Oslo! Det er derfor jeg vil bo her! Og jeg er en sånn person som elsker alle deler av byen. Jeg har valgt å bo i sentrum for da er det gåavstand, noe som er praktisk når jeg ikke har «lappen».

- Må kunne norsk

- Hvilke politiske saker i Oslo engasjerer deg mest?

- Skolepolitikken: Den har betydning for så utrolig mange andre felt. Hvis man lykkes med å gi barn og unge de muligheter en god skole gir, betyr det veldig mye for verdiskapningen i samfunnet og hvilke dører som åpner seg for den enkelte i arbeidslivet.

Saida mener langt flere burde hatt et bedre utgangspunkt ved skolestart:

Saida viser frem et av få bilder hun har av seg selv som barn.

- I Oslo er det altfor mange elever som begynner på skoen – uten å kunne norsk.

Det opprører henne og hun mener læring i barnehagen med systematisk språkarbeid er løsningen.

- Men da Høyre fremmet forslag om at det bør være et mål å kunne norsk før skolestart, ble dette stemt ned av Rødt, SV, MDG og Ap, sier hun oppgitt.

Hun krever at ord må følges av handlng:

- Når hovedutfordringen vår er at én av fire elever ikke kan godt nok norsk til å følge undervisningen, nytter det ikke å si ja til tidlig innsats, men ikke følge opp. Jeg ville at Oslo-barnehagen skulle gå i bresjen for dette, men det var noe av det første de rødgrønne reverserte da de kom til makten. Det vil vi gjøre noe med.

- Skolebyråden burde juble

- I denne perioden er det rødgrønt styre i Oslo. Bekymrer det deg?

- Ja! Flere ting! Ser vi på skolen, ser vi en dreining bort fra de grunnleggende ferdighetene: Lesing, skriving, regning. Byrådet har endret en forskrift som gjør at man kan «omdisponere» timer som tidligere gikk til norsk, matte og engelsk til andre fag. Det bekymrer meg. I Oslo har vi i mange år prioritert disse fagene. At Oslo-prøvene i større grad gjøres frivillige, bekymrer meg også. Det skaper større forskjeller mellom skolene, hvor elevene har lite de skulle sagt, mener hun.

- Stadig flere ungdomsskoler i Oslo reduserer bruken av karakterer. Hva synes du om det?

- Osloskolen fortjener mer anerkjennelse for alt de får til.

- Det viktigste er at vi får en god «tilbakemeldingskultur» i skolen. Karakterer er objektive og konkrete for elevene og bør følges opp med tydelige kommentarer. Det er ingen motsetning mellom bruk av karakterer og mer utfyllende tilbakemeldinger til elevene om hvor de står faglig. Man trenger ikke fjerne karakterer for å bygge opp en god tilbakemeldingskultur.

Begum ønsker også mer anerkjennelse av alt Osloskolene faktisk får til.

- Osloskolen leverer landets beste resultater, og så er det ingen skolebyråd som går ut og er stolt av det. Inga Marte Thorkildsen burde ha gått ut og jublet da Oslo-skolen nok en gang gjorde det knallbra på nasjonale prøver i 5. og 8. klasse og gi alle skoleledere i Oslo som står på en fortjent klapp på skulderen.

- Trodde ikke de var så røde

Forskere er delte i synet på hva som stimulerer elevene best. Begum viser til svensk forskning når hun hevder de faglig svakeste elevene taper mest på å kutte ut karakterer.

- En flink elev vil klare seg helt fint uten karakterer, det er de faglig svake elevene som taper på manglende karakterer, mener hun.

Høyres forrige Oslo-ordfører: Fabian Stang (63).

Begum synes det er leit at private aktører møter mye mer motstand under dagens rødgrønne styre:

- Jeg trodde ikke byrådet var så røde som det de faktisk er. Når man begynner å kalle private aktører velferdsprofitører, bidrar man til en polarisert debatt. Ser vi eksempelvis på private barnehager, skårer de høyere på brukerundersøkelser enn de kommunale. Innbyggerne vil ha dem, det vil vi også, sier Begum.

- Punktum er ikke satt

- Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har fortsatt tillit hos Raymond etter varslersakene. Har du tillit til henne?

- Punktum er ikke satt, og det er for tidlig å konkludere.

Hun viser Thorkildsens uttalelse til NTB:

«Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen.»

- Men så har hun nektet å dokumentere det, selv to måneder etter at uttalelsen falt. Her anklager hun Oslos største etat for å ikke gjøre jobben sin, uten å komme med noen eksempler. Dette må vi komme til bunns i. Bystyret kan ikke leve med en byråd som hevder en etat ikke gjør jobben sin, uten å dokumentere det, sier hun.

Derfor har Høyre bedt om en høring. Dato er foreløpig ikke satt.

- Jeg slapper gjerne av med å lage mat og være sammen med venner.





- Vi er klare til å overta!

Begum mener hun har mange fordeler av sin bakgrunn som jurist og gleder seg til å drive valgkamp med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

- Nå skal vi drive valgkamp! Snart er det september, og vi er klare til å overta. Fire år er nok, sier Begum offensivt.

Hvis hun skulle bli ordfører i Oslo, vil det tikke inn en årslønn på 1,35 millioner.

- Den har jeg ikke tenkt noe over, det er bestemt av andre, svarer hun.

