Saida Begum: - Tusenvis av Oslo-elever risikerer Ã¥ miste motivasjonen

Opposisjonen går hardt ut mot det rødgrønne byrådet.

Det rødgrønne byrådet i Oslo satte mandag ned et utvalg som skal vurdere nye inntaksregler til videregående skole.

- Vi ser at dagens ordning med karakterbasert rangering av elevene, slår svært skjevt ut både for elever og skolene, uttalte byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding på mandag.

I dag er det slik at karakterene dine avgjør hvor du kommer inn, men med uttalelsen indikerer Johansen han at de nå vurderer å skrote karakterer som kriterie for opptak.

- Kombinasjonen av karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering gjør at noen skoler får en stor andel elever med behov for ekstra oppfølging uten at tilstrekkelige ressurser følger med, uttalte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på mandag.

- Dette skaper store forskjeller mellom skolene, og gir for lite mangfold i elevgruppen på den enkelte skolen, sa Thokildsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Inga Marte Torkildsen (SV) vil se på alternativer til dagens karakterinntak.

- Gir elevene mindre valgfrihet

Oslo Høyres ordførerkandidat, Saida Begum, er svært kritisk til å revurdere karakterer som grunnlag for å komme inn på videregående skole.

- Dette viser at byrådet har startet arbeidet med å avvikle fritt skolevalg i Oslo. Nå risikerer vi å ta fra tusenvis av elever motivasjonen til å jobbe iherdig med skolen og belønnes for strevet, sier hun til Nettavisen - og utdyper:

- Når elevenes karakterer skal bety mindre for hvilken skole de kommer inn på, må andre forhold bety mer.

- Hvis foreldrenes inntekt, elevenes levekår og kjønn skal være avgjørende for skolevalget, får elevene mindre valgfrihet. Det er urettferdig, og det er vi sterkt imot, sier Bedum engasjert.¨

- Holmlia-kvotering kan bli en virkelighet

Hun forteller at de i Høyre er veldig kritiske til å fylle opp skolene basert på en politisk vedtatt brøk:

- Leser man mandatet, kan det se ut som «loddtrekning», og såkalt Holmlia-kvotering som Ap ønsker kan bli en virkelighet. Vinner vi valget slik vi håper til høsten, skal vi være garantisten for at fritt skolevalg består. Det kan alle elever være helt trygge på, sier hun.

Bedum forteller at hun allerede har fått reaksjoner fra bekymrede foreldre:

- De sier at hvis dette blir en realitet, vil de heller velge private løsninger. Så det er elevene og den offentlige skolen som blir taperen her, mener hun.

Bedum er enig med de rødgrønne at det er problem at de svakeste skolene sliter økonomisk.

- Negativ økonomisk spiral må stoppes

- Vi skal jobbe for å hindre at noen skoler havner i en negativ økonomisk spiral, men å vrake fritt skolevalg er ikke løsningen. Det er heller ingen god løsning å forsøke gjøre de mest populære skolene mindre populære slik byrådet legger opp til.

Bedum sier at Oslo Høyre har tre løsninger på dette:

Å øke de individrettede midlene slik at de skolene som får inn elever med lave karakterer, behov for særskilt norskopplæring eller særskilt inntak for tilført mer ressurser enn i dag.

En egen belønningspott for å gi skolene incentiv til å fremme enda bedre prestasjoner. De skolene som får elever med lave karakterer, behov for særskilt norskopplæring eller særskilt inntak til å fullføre og bestå et skoleår gis økt tildeling ved neste års budsjett basert på antall elever de fikk gjennom forrige skoleår.

En egen pott til omstillingsmidler. Skoler som har lave budsjetter grunnet små klasser, og som har behov for å ta grep for å gjøre skolen mer attraktiv for å tiltrekke seg flere søkere gis ekstra ressurser i en overgangsperiode.





Bedum nevner Hellerud videregående skole som eksempel på en skole som har klart omstillingen med ekstra fokus på det.

- Om du bor på Grorud, kan du søke deg inn på Frogner

Leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, er også bekymret:

- Oslo-skolen har lenge vært landets beste, men under det rødgrønne byrådet har tilfredsheten sunket både for ungdomsskolen og for grunnskolen, sier Stenersen til Nettavisen - og utdyper at:

- Noe av det beste med fritt skolevalg i Oslo er at uansett hvor i Oslo man vokser opp, så har elevene store sjanser til å komme inn på den skolen man ønsker. Om du bor i Groruddalen, kan du for eksempel søke deg inn på en skole på Frogner, og omvendt. Dette vil nå byrådet med stor sannsynlighet fjerne. Dette er til hinder for valgfriheten til elevene, og vil sette Oslo skolen langt tilbake. Frp er for fritt skolevalg i Oslo, sier Stenersen.

Aina Stenersen er nyvalgt leder av Oslo Frp.

- Etter kommunevalget

Utvalget skal legge frem sin konklusjon i januar 2020, noe Stenersen reagerer på:

- Nå registrerer jeg at byrådslederen til Ap, Raymond Johansen, vil utrede en ny skole- modell, og passende nok skal denne ikke legges frem før i 2020, god tid etter kommunevalget. Velgerne aner med andre ord ikke

hva slags skolepolitikk de kan få med de rødgrønne.

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, har også kastet seg inn i debatten.

- Gjorde Oslo-skolen til et begrep

«Under Høyre-byrådet ble Oslo-skolen et begrep - en skole for sosial mobilitet, som klarte å løfte de med dårligst forutsetninger. Det rødgrønne byrådet bygger ned det som ble bygget opp sten for sten,» skriver hun på Facebook.

Heidi Nordby Lunde er leder av Oslo Høyre.

Høyre-politikeren byttet selv skole siste året på ungdomsskolen til en skole og et miljø hun ikke trivdes i.

«Med de rødgrønnes nye unntaksregler hadde jeg måttet fortsette i det samme miljøet på en annen skole enn jeg ønsket å gå på. Heldigvis klarte jeg å komme inn på den skolen jeg ville.»

- Alle elever skal få muligheten til å lykkes

Hun mener det har vært avgjørende for hennes videre karriere:

«Uten det ville jeg aldri møtt de folka som gjorde at jeg engasjere meg politisk, aldri møtt folk som ga seriøs politisk motstand eller inspirerte og dro klassen fremover. Jeg er ikke typen til å falle ut av skolen, til det er jeg for glad i å lære. Men det ville definitivt gjort noe med lærevillighet og engasjement.»

Til høsten er det valg, og Nordby Lunde er kampklar på vegne av Oslo Høyre:

«Håper vi etter høstens valg har et byråd som er villig til å gi alle elever mulighet til å lykkes, og la de flytte vekk fra miljøer som drar dem ned i stedet for å bygge dem opp. Det spiller en rolle hvem som styrer i Oslo!»