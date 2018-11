Saken er et mysterium - politiet avviser ran

Hva som skjedde med den eldre foreslåtte kvinnen på Ekeberg i Oslo, er foreløpig et mysterium.

- Det skal ikke være slik at jeg ikke kan gå ut etter at det er blitt tussmørkt, sa kvinnen til Nettavisen før helgen.

Les: Eldre kvinne banket og forsøkt ranet i Oslo

Natt til søndag 4. september var hun på vei hjem da hun ble utsatt for noe som gjorde at hun dagen etter våknet forslått i sengen. Selv husker hun ingenting som kan forklare hva som har skjedd. Til Nettavisen sa hun at hun må ha blitt overfalt.

Etter natt til søndag, har kvinnens eiendeler blitt funnet i boligområdet rundt Ekeberg. Politiet konstaterer derfor at hun ikke har blitt ranet, og ønsker å være forsiktige med å kommentere saken i dette stadiet av etterforskningen.

Politiet sier til Nettavisen mandag at de etterforsker saken bredt, og at de også holder muligheten åpen for at det ikke har skjedd noe kriminelt med kvinnen.

Mest sett siste uken