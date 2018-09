Saken mot Stella Mwangi avsluttet – endte med full frifinnelse

Siste punktum er satt i saken mot artisten Stella Mwangi. Påtalemyndigheten varsler at de ikke kommer til å anke videre, ifølge VG.

Mwangi var tiltalt for promillekjøring og for å ha forulempet en polititjenestemann, men ble frifunnet for begge punktene i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten ønsket å anke dommen, men anken ble forkastet fordi den var levert inn for sent, slo Borgarting lagmannsrett fast i en avgjørelse tidligere i måneden. Nå har påtalemyndigheten bestemt at denne avgjørelsen ikke blir anket, opplyser Mwangis advokat Silje Elisabeth Stenvaag til VG.

– Det betyr at saken er ferdig og at Stella Mwangi kan puste lettet ut først nå, selv om det har vært gode nyheter hele veien. Først nå kan hun si at hele saken er ferdig og kan gå videre, sier Stenvaag.

(©NTB)

Mest sett siste uken