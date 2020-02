Saken om Mila (16) starter nokså uskyldig. Det som skjer etterpå er dessverre ikke overraskende

En fransk tenåring ved navnet Mila må leve i dekning, og kun bruke fornavnet sitt fordi hun har vært krass mot islam og fornærmet muslimer.

Den bakenforliggende historien begynner heller uskyldig. Hun avviser en muslimsk gutt, han blir fornærmet og går til et verbalt angrep på henne. Hun håner hans religion ved å si følgende: «Koranen er hatefull ... islam er dritt ... religion er dritt ... jeg stikker en finger oppi din Guds «endetarm».

Det som følger er veldig interessant og beskrivende for hvordan vestlige ledere og muslimer forholder seg til slike hendelser.

Det første som skjer er at fransk politi oppretter flere saker som etterforskes. Den ene rettes mot dem som retter dødstrusler og voldtektstrusler mot Mila. Den andre etterforskningen er rettet mot Mila for å ha forårsaket hat mot religionen.

Den franske justisminsteren Nicole Belloubet uttalte at Milas fornærmelser av religionen brøt fransk lovgivning om trosfrihet. Senere måtte hun trekke tilbake uttalelsen og korrigere den nokså kraftig. Den franske innenriksministeren måtte på banen og uttale noen selvfølgeligheter om at det var lov å kritisere religion, men at det var ulovlig å true. Det at slikt må sies i klartekst i et vestlig land er et tegn på hvilken tid vi lever i.

Samtidig som dette skjer uttaler lederen for det franske islamsk råd at Mila nå høster det hun har sådd, og langt på vei uttrykker at Mila fortjener det hun nå gjennomgår. Også dette utsagnet måtte modereres etter nokså sterkt press fra opinionen.

De som tar denne 16 år gamle jenta i forsvar er høyresiden i fransk politikk. Det er også nokså forutsigbart.

Dessverre er ikke disse tendensene veldig overraskende. Organisasjon for islamsk samarbeid (OIC) har i en årrekke jobbet for å kriminalisere ærekrenkelser av religion. Noe som vil bety at alle uttalelser som medfører at religiøse mennesker føler ubehag skal forbys og forfølges. Og OIC er ikke bekymret for kristne og jøder, de snakker muslimenes sak.

De som burde være opptatt av å kjempe for ytringsfriheten er ikke i nevneverdig grad bedre enn OIC, som fronter muslimers og islams interesser. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har et heller ambivalent forhold til ytringsfrihet, og forventer at de som har underskrevet konvensjonen ikke bidrar til eller støtter uttalelser som setter «samfunnssikkerheten» eller «helse og moral» i fare.

EMKs forventninger og formaninger er ikke grunnløse. Flere voldelige angrep på enkeltindivider, journalister, tidsskrifter og mer til viser at ytterliggående muslimer er villig til å gå langt når de opplever at islam er truet. I nyere tid har disse angrepene blitt gjennomført av islamister og vært rettet mot islams kritikere, fra Bangladesh i øst til USA i vest.

Vi bør ikke la oss forbause over at demokratisk valgte ledere i vestlige land går til angrep på en 16-åring. Deres valg må ses i lys av hvor radikalisert, og om man vil, religiøst konservative muslimer oppleves. En rekke undersøkelser viser at muslimer har et mildt sagt illiberalt syn på ytringsfrihet, og i særdeleshet uttalelser som oppleves som en hån rettet mot religion.

Muslimske lederes uttalelser må også ses i sammenheng med de generelle holdningene hos muslimer. Disse lederne må også ta hensyn og tilfredsstille sine følgeres synspunkter og ideologi.

Frankrike har en av Europas største muslimske befolkningsgrupper, og med de erfaringene Frankrike har gjort seg med ytterliggående islamister, og mer moderate krefter innen islam, er det ikke overraskende at franske politikere og religiøse ledere velger den tilnærmingen de gjør.

Det de burde ha gjort er å legge populismen til side, og heller beskyttet denne unge kvinnen på samme måte som de mest sannsynlig ville ha beskyttet en ung kvinne mot ytterliggående krefter på høyresiden.

