Saksøker Hillary Clinton - krever 900 millioner

Hillary Clinton saksøkes for 100 millioner dollar på grunn av en ærekrenkende uttalelse.

NEW YORK (Nettavsien): Tulsi Gabbard er en av de demokratiske presidentkandidatene, og har nå bestemt seg for å saksøke Hillary Clinton, melder CNN.

På onsdag leverte hun søksmålet til en føderal domstol i New York, der hun krever 100 millioner dollar, eller rundt 900 millioner norske kroner, av Hillary Clinton for ærekrenkelse, samt erstatning.

Ble kalt en «russisk favoritt»

Gabbard, som er medlem av Representantenes hus for delstaten Hawaii, har militær bakgrunn og kommer opprinnelig fra Amerikanske Samoa. Tulsi Gabbard går til søksmål fordi Hillary Clinton kalte henne en «russisk favoritt» i forbindelse med et intervju på en podcast i fjor høst.

I podcasten insinuerte Hillary Clinton nemlig at kongresskvinnen Gabbard kunne ende opp med å bli en russisk støttet uavhengig kandidat i forbindelse årets presidentvalg.

I forbindelse med valgkampen i 2016 anslo Forbes at Hillary Clinton var god for 240 millioner dollar, et beløp som trolig har økt de siste fire årene. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Selv om Hillary Clinton ikke nevnte Gabbard ved navn, lot hun det tydelig skinne gjennom at Gabbard er en kandidat som russerne har et godt øye til, og at russerne også har flere nettsteder og boter som gir henne støtte.

- Jeg kommer ikke med spådommer, men jeg tror de har et godt øye til en person som for tiden er med i det demokratiske primærvalget og de preparerer henne til å bli en kandidat for et tredje parti. Hun er russernes favoritt. De har en haug med nettsteder og boter og andre måter å støtte henne på så langt, uttalte hun i podcasten.

Prøver å sverte min karakter

Gabbard gikk på onsdag kveld ut med nyheten om at hun går nå til søksmål for ærekrenkelser, og krever inntil 100 millioner dollar av Clinton.

- Jeg vil ikke stå stille og se på mens Hillary Clinton eller noen andre prøver å sverte min karakter eller min lojalitet og dedikasjon til å tjene vårt land. Jeg har gått til søksmål mot henne for den ærekrenkelsen for å holde henne ansvarlig, uttalte Gabbard på et folkemøte i New Hampshire onsdag kveld, noe som ifølge Daily Mail førte til stor applaus fra salen.

Democratic Presidential Candidates Attend Public Service Union Forum In Las Vegas LAS VEGAS, NEVADA - AUGUST 03: Democratic presidential candidate and U.S. Rep. Tulsi Gabbard (D-HI) speaks during the 2020 Public Service Forum hosted by the American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) at UNLV on August 3, 2019 in Las Vegas, Nevada. Nineteen of the 24 candidates running for the Democratic party's 2020 presidential nomination are addressing union members in a state with one of the largest organized labor populations in the United States. Ethan Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

- De ærekrenkende uttalelsene har gjort at Tulsi har mistet potensielle donorer og potensielle velgere som har hørt de ærekrenkende uttalelser. Tulsi er blitt påført vesentlige tap, personlig og profesjonelt, som er estimert til over 50 millioner dollar, heter det i søksmålet som ble levert til en føderal domstol i New York på onsdag.

I søksmålet krever Gabbard minst ytterligere 50 millioner dollar i erstatning, noe som gjør at det totale beløpet er på rundt 100 millioner dollar.

En talsperson for Hillary Clinton, Nick Merrill, sier til CNN at søksmålet er «latterlig».

Her kan du lese hele uttalelsen fra Tulsi Gibbard i forbindelse med søksmålet:

Tulsi Gabbard går til søksmål mot Hillary Clinton. Her er hele hennes uttalelse i forbindelse med søksmålet. Foto: Twitter: @TulsiGabbard

