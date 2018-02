Salg av nesespray eksploderer: - Bortkastede penger

Professor med klar tale om nesespray.

Salget av nesespray fyker til værs, bekrefter ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

På sosiale medier latterliggjøres dette til en viss grad, med utstrakt brukt av tagging under artikler som omtaler bruken.

Et eksempel er Dagbladet som spør sine lesere på Facebook: «Har du bidratt til dette?»

«Du er vel storforbruker»

Kommentarfeltet overdøves av en voldsom tagging, som dette (hvor X står for ulike personer som er tagget), fulgt av lattermilde emojis:

«X trudd du hadd slutta? »

«X? Hekta enda? »

«X ene og alene pga dæ hahahah»

«X ditt bidrag e nevneverdig »

«X du er vel storforbruker av nesespray»

«X la det være igjen litt til oss andre da»

Flere tusen nordmenn tagger hverandre på Facebook i forbindelse med rekordsalg av nesespray.

Professor: - Belastning



Nettavisen har snakket med seniorforsker og professor Jørgen Bramness hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse (ROP).

- Hva vil du si til denne «latterliggjøringen»?

- Humor er sjelden uheldig, men det vil være noen få mennesker som trenger å bruke nesespray lenger enn vanlig, det vil si en gang om vinteren, fordi de eksempelvis har trange forhold i slimhinnen. For dem vil det være en belastning, sier Bramness.

Professor Jørgen Bramness.

Lett tilgjengelig



- Hvordan forklarer du den utstrakte bruken?

- Det er blitt stadig lettere å plukke med seg en nesespray, ikke bare på apotek - men også i butikken, kiosken og bensinstasjonen. I tillegg er nesespray massivt markedsført, noe som påvirker oss, påpeker forskeren.

- Bortkastede penger

Forskeren mener mange kaster penger ut av vinduet.

- For mange vil det å kjøpe nesespray være bortkastede penger. Det kjøpes for å «ha i beredskap» i mange hjem, går ut på dato og må kastes.

Men:

- Det er ikke nødvendig å bruke nesespray for folk flest, det er ikke noe forskning som tyder på at man kommer seg fortere eller blir raskere frisk. Statistikken omtalt i går, går på en dobling av salget, hvilket er forståelig når det er så lett å få med seg. Det kan hende det står mange halvfulle sprayer rundt i de norske hjem. Det er jeg sikker på, slår han fast.

Det selges nesespray som aldri før.

- Du må slutte!

Bramness er ikke tilhenger av å reseptbelegge nesespray, men påpeker en ulempe med at sprayen selges utenfor apotek:

- Dermed gis det for lite informasjon om bruken. Kroppen venner seg til bruken, og etter hvert bruker man det mer og mer fordi kroppen ber om det. Du blir avhengig, det er behagelig, gjør det lettere å sove. Akkurat som reklamen sier, jeg har selv brukt det i vinter. Men - så må du slutte med sprayen, selv om kroppen ber om den. Maks ti dager, for at den skal ha ønsket effekt, påpeker forskeren - og utdyper det:

- Du må la kroppen slite litt, med tette nesebor, når du skal slutte. Slik er det med mange ting i livet. Har du gått en lang skitur og får stor appetitt, vil appetitten vare noen dager etter skituren. Sånn er det bare.

