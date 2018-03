Salsainstruktør frifunnet for voldtekt – dømt for seksuell handling

En danselærer i 50-årene er frifunnet for voldtekt av en elev i 2012, men ble dømt for seksuell handling uten samtykke med en annen.

I den ferske dommen fra Oslo tingrett fester ikke retten lit til forklaringen til en kvinnelig elev om et påstått overgrep i en dansesal i Oslo for snart seks år siden, skriver VG.

Retten fastslår at det er vanskelig å se hvilket motiv kvinnen skulle ha for å lyve om hendelsen, men fastslår at det foreligger tvil om bevisene som retten ikke kan se bort fra.

– Han er frifunnet for det helt vesentlige i saken, nemlig voldtekt. Det er en grundig og riktig dom, sier salsainstruktørens forsvarer, advokat Randulf Schumann Hansen, til avisen.

Danselæreren ble imidlertid dømt til 75 dagers fengsel for seksuell handling uten samtykke mot en annen kvinnelig elev i 2015. For dette må han også betale 50.000 kroner til kvinnen.

– Det er vanskelig å se at de gjennomførte befølings- og massasjeaktivitetene, samt tiltaltes anmodninger om at fornærmede skulle kle av seg, har noe med profesjonell undervisning i cubansk salsa å gjøre, heter det i dommen.

Danselæreren var opprinnelig siktet for overgrep mot fire elever, men den ene siktelsen ble henlagt etter bevisets stilling, mens en annen var foreldet.

