Samfunnstopp får kjøre videre selv om han mistet lappen i 128 km/t

Fungerende havnedirektør i Kristiansand Havn Thomas Granfeldt får kjøre videre etter at han mistet lappen i 128 km/t på E18.

Politiet ville ha Granfeldt ut av trafikken. Både av trafikksikkerhetshensyn fordi han kjørte så fort, og fordi han hadde

fire prikker fra før, samt av allmennpreventive hensyn. Det skriver Fædrelandsvennen fredag (krever abonnement).

Det var 5. april fungerende havnesjef ble målt i 128 km/t i sin Mercedes GLC på E18 i Nedenes i Arendal. Førerkortet ble beslaglagt på stedet. Grensen for å miste lappen i 90-sonen er 126 km/t. Granfeldt ble målt til 128 km/t.

Påtalemyndigheten anslår at havnedirektøren normalt skulle mistet lappen mellom seks og ni måneder.

Granfeldt tok saken til retten og ba om at beslaget ble opphevet

fram til saken var avgjort med begrunnelse i at han som havndedirektør med beredskapsansvar har behov for førerkort samt at hans bosted gjør at han ikke kan bruke kollektivtransport.

Ønsket ble innfridd at tingretten. Avgjørelsen har ført til sterke reaksjoner lokalt over at samfunnstoppen får beholde sertifikatet, skriver Fædrelandsvennen.

Leder for Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Sodefjed, er én av flere som synes rettens beslutning virker underlig.

- Han har brutt trafikkreglene og hadde fire prikker fra før. Da kan ikke førerkortbeslaget komme som noen overraskelse, sier Sodefjed til Fædrelandsvennen.

