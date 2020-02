Samler inn penger til «veldedig organisasjon» ingen har hørt om

Fra over 3.100 Facebook-venner har en tidligere Arbeiderparti-politiker bedt om støtte til en organisasjon som skal hjelpe flyktninger. Problemet er bare at organisasjonen trolig ikke finnes.

Nettavisen har vært i kontakt med personer i mannens omgangskrets som uttrykker at de håper noen kan sette en stopper for hans virksomhet på Facebook.

Mannen, som er i 50-årene og bosatt på Østlandet, har over 3.100 venner på Facebook. Blant dem er flere politikere i viktige posisjoner, mediefolk og toppledere. På sin private Facebook-profil forteller han at han har jobbet med humanitært arbeid i mange år.

«I løpet av Februar 2020 vil TAGFI, The Armando Gyn Foundation International bli registrert i Norge. Vi har vært etablert og har jobbet i Europa, Russland, Nord Afrika, Nord Amerika, Midt Østen og Sør Amerika siden September 2013», skriver han.

– Har fått inn 20.000 euro

Han forteller videre at organisasjonen «hjelper mennesker på flukt. På flukt fra krig, miljøkatastrofer, politisk forfølgelse, forfølgelse pga seksuell legning og i fra prostitusjon. Vi hjelper mennesker ut av trafficking, prostitusjon, slavehandel og nød».

Videre skriver han:

«Med hjelp og støtte fra Røde Kors, Røde Halvmåne, Den Norske Helsingforskomiteen har vi kunnet gjøre dette i snart syv år nå».

I et annet Facebook-innlegg skriver han at han gjennom sju år har jobbet med å «hjelpe offer for trafficing, menneskehandel, krig, prostitusjon, mennesker på flukt fra miljø katastrofer, vold og korrupte regimer og LGBT folk fra Russland». Han skriver at han har «samarbeidet med Råde Kors i Spania, Røde Halvmåne i Syria, Tyrkia og Irak, og Den Norske Helsingforskomiteen».

Han skriver også:

«For dere som ønsker å støtte oss og dette arbeidet ta kontakt på pm». Han forteller videre at han på kort tid har fått inn mer enn 20.000 euro via pm (personlige meldinger) på Facebook. Det tilsvarer over 200.000 norske kroner.

Et Google-søk på «The Armando Gyn Foundation International» gir ingen treff. Nettavisen har spurt mannen om mer informasjon om organisasjonen. I en meldingsutveksling skriver han blant annet:

«Du vil aldri finne info om noe av vår virksomhet på nett, gjennom Røde Kors, Røde Halvmåne eller Den Norske Helsingforskomiteen. Vår oppgave er å gå under radaren. Vår web site er for de som har behov for hjelp fra oss. Det vi jobber med er farlig. Menneskeliv står på spill.»

Ba om at opplysninger fjernes

Den norske Helsingforskomite, en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene, rettferdighet og frihet, avkrefter at de har støttet The Armando Gyn Foundation International, slik mannen hevder.

– Vi har ikke vært involvert i dette, og vi har gitt beskjed til vedkommende at det ikke må fremstilles slik, sier kommunikasjonssjef Emil André Erstad til Nettavisen.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere. I skrivende stund er Den Norske Helsingsforskomiteen blitt fjernet fra Facebook-postene.

Kommunikasjonssjef i Røde Kors, Øistein Mjærum, har heller ikke hørt om The Armando Gyn Foundation International.

– Røde Kors Norge har i hvert fall ikke noe samarbeid med dem. Men vi er tilstede i 192 land. Jeg kan ikke slå fast at ikke Røde Kors i noen av disse landene har hatt et samarbeid på et eller annet vis, sier han.

Mjærum advarer mot å gi penger til en hver organisasjon som ikke er medlem av innsamlingskontrollen. Dette er en ideell stiftelse som samarbeider med Forbrukertilsynet, Norges Innsamlingsråd, Norad og Politiets sikkerhetstjeneste for å føre liste over godkjente og sikre veldedighetsorganisasjoner. The Armando Gyn Foundation International er ikke på denne listen.

Kommunikasjonssjefen sier de vil undersøke saken videre.

– Vi vil ta kontakt med personen som har frontet dette på Facebook og sjekke sannhetsgehalten. Hvis det han skriver ikke er sant, og organisasjonen ikke finnes, vil vi politianmelde, sier han til Nettavisen.

– Har dere opplevd lignende før?

– Ja, dessverre så opplever vi fra tid til annen at folk bruker Røde Kors' troverdighet til å samle inn penger til andre ting. Det tar vi svært alvorlig. Vi er avhengig av troverdighet fra de som gir penger til oss, sier Mjærum.

Etter Nettavisen tok kontakt har også Røde Kors blitt fjernet fra mannens Facebook-poster.

Fakta Slik avslører du useriøs veldedighet ↓ Sjekk organisasjonen i Brønnøysundsregisterene. Finner du den ikke der er det et klart faresignal. Men selv om den er der, kan den være useriøs. Sjekk feltet for kunngjøringer og se om selskapet har levert godkjente regnskap, og om de har et gyldig styre. Hvis den ikke har det tyder det på useriøsitet. Ellers er et enkelt Google-søk nyttig. En seriøs veldedighetsorganisasjon bør være lett å finne på Google, og ha egne nettsider. Et enda bedre stempel for seriøsitet er Innsamlingskontrollen. For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen stilles blant annet følgende krav: Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Organisasjonen må føre regnskap i henhold til bestemte standarder.

Organisasjonen må ha statsautorisert revisor.

Organisasjonen forplikter seg til å ha en innsamlingsprosent på 65%.

Organisasjonen må følge de etiske retningslinjene for Innsamling i Norge.

Organisasjonen må avlegge årlig rapportering til Innsamlingskontrollen. Her kan du finne innsamlingskontrollens liste over godkjente organisasjoner, og obs-listen over organisasjoner og innsamlingsprosjekter som fremstår useriøse. Manglende åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold kan føre til at organisasjoner havner på obs-listen.

Nekter å svare på spørsmål

Mannen som samler inn penger til den påståtte organisasjonen er i 50-årene og har tidligere vært politiker i Arbeiderpartiet i en liten kommune på Østlandet. Han har vært medlem av kulturutvalget og vara til kommunestyret, men for noen år siden søkte han fritak av helsemessige årsaker.

Nettavisen har snakket med mannen på telefon. Han vil ikke svare på noen spørsmål, og sier han har politianmeldt Nettavisen for beskyldninger om svindel. Dette har han også opplyst på sin Facebook-side.

– Jeg har sendt en melding til redaktøren der jeg opplyser om at jeg har anmeldt Nettavisen til politiet for de beskyldningene han har fremsatt. Jeg har også fått bistand fra advokat og vurderer å gå til sivilt søksmål, sier han.

– Den Norske Helsingforskomiteen avviser at de har et samarbeid med deg...

– Dere får ikke svar på noe fra meg.

Medieforsker likte innlegg

Flere hundre av mannens venner har likt de mange Facebook-innleggene om det angivelige veldedighetsarbeidet han bedriver. Blant dem mange politikere og mediefolk, som medieforsker ved Universitetet i Oslo, Petter Bae Brandtzæg. Han forteller til Nettavisen at han ikke kjenner mannen personlig.

– Han har lagt meg til som venn, og jeg har sett at vi har mange felles venner. Han har åpenbart bygd seg opp en «brand», og en vennekrets rundt sin aktivitet. Han har skrevet personlige historier om hva han har opplevd, og det kan virke troverdig, mener Brandtzæg.

Han sier svindel på Facebook ikke er uvanlig.

– Det er ofte sensasjonelle historier som skaper engasjement, likes, delinger, og fremkaller følelser hos folk. Og på Facebook går det fort unna. Han er en av flere hundre som kommer opp i nyhetsstrømmen til folk. Facebook er ikke et stred for refleksjon, men impulser, mener Brandtzæg.

Kan bidra til å spre falskneri

Han påpeker at han ikke har gitt penger til den påståtte organisasjonen, selv om han har likt et av mannens innlegg. Medieforskeren påpeker samtidig at det i dag er veldig lett å gi støtte gjennom Facebook.

– Vi har Vipps og det er fort gjort å sende over litt penger. Man trenger ikke gjøre de lange tankerekkene. Facebook er en følelesesmessig boble. Det er derfor også falske nyheter sprer seg slik det ofte gjør, sier han og minner om at man kan rapportere suspekte innlegg.

– Du sier du godtok venneforespørselen fra denne mannen fordi dere hadde mange felles kjente, men at du ikke kjenner han. Bør man være mer kritisk til hvem man blir venner med på Facebook?

– Jeg har lav terskel for å godkjenne venneforespørsler, fordi jeg ønsker å se hvordan ulike mennesker opererer på Facebook. Jeg vil ikke anbefale min måte å håndtere vennskap på Facebook på, til andre. Generelt bør man være mer kritisk til hvem man legger til, sier han.

Brandtzæg sier at når ting virker i overkant sensasjonelt så bør man sjekke opp med andre kilder, for eksempel Google. Medieforskeren sier han husker han reagerte på mannens Facebook-innlegg, selv om han endte opp med å gi en like.

– Jeg var skeptisk, det virket litt overdrevent. Men det å telle opp likes reflekterer ikke nødvendigvis hvem som faktisk har likt et innlegg. Det er fort gjort å komme borti knappen. Jeg kan ikke huske at jeg likte dette, sier Brandtzæg og legger til:

– Man bør ikke like ting på Facebook som virker suspekt. Da kan man være med på å spre falskneri.

– Faresignal

Hos Innsamlingskontrollen er The Armando Gyn Foundation International verken på listen over godkjente organisasjoner eller på den såkalte obs-listen. Kommunikasjonsansvarlig i Innsamlingskontrollen, Trond Løkke, sier de ikke har fått tips om organisasjonen.

– Hvis vi får høre at noe ikke er som de skal her, så kan vi ettergå det og eventuelt advare givere hvis vi mener det er grunn til det. Vi har ikke hørt om denne organisasjonen før, men hvis det ikke finne spor av den på Google, så er det et faresignal, sier han.

Løkke forteller at det i skrivende stund er 22 organisasjoner på obs-listen over organisasjoner og innsamlingsprosjekter som fremstår useriøse. Han sier det også er flere organisasjoner som plutselig er blitt oppløst etter Innsamlingskontrollen har etterspurt regnskap og informasjon.

Løkke opplyser at de en stund har opplevd et trykk med tips om flere angivelige organisasjoner som bruker Facebook som innsamlingsplattform.

– Hvis Facebook er det eneste stedet man finner informasjon om den påståtte organisasjonen så tyder det på lite profesjonalitet, sier Løkke.