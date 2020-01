Samlet før begravelsene: – Jentene er engler nå

Mor og tre barn som omkom etter boligbrann i Ytrebygda begraves mandag. - Vi vet ikke hvor mange som kommer, men det blir mange, sier venn av familien.

BERGEN (Bergensavisen): Mandag gravlegges en syrisk mor (41) og hennes tre døtre (7, 9 og 14), som døde av skadene de pådro seg da huset deres i Ytrebygda brant natt til lørdag 4. januar i år.

Faren og én sønn overlevde brannen, mens en siste sønn ikke befant seg i huset.

– Familien tenker ikke på det som en begravelse, men et bryllup. Faren har alltid gledet seg til å se jentene sine bli gift, forteller talsmann for familien, Ibrahim Mustafa, til BA.

Venter over tusen

Kistene skal dekkes med hvite brudeslør.

– Det skal ikke bare være trist. Jentene er engler nå, sier Mustafa.

Begravelsesseremonien og samværet etterpå skal foregå i Haukelandshallen, da ingen av byens moskeer er store nok til å huse alle som er ventet å delta. Kistene skal senkes i jorden på den muslimske gravlunden i Loddefjord.

– Vi vet ikke hvor mange som kommer, men det blir mange. Skolene kommer også, så det blir nok over tusen, tror Shergo Ibrahim, en annen venn av familien.

Slår ring om de rammede

Fra lørdag og frem til den siste jenta ble bekreftet død tirsdag, var familien samlet på Haukeland sykehus. Slektninger, venner og bekjente flokket til sykehuset for å vise sin støtte.

Siden onsdag har samlingsstedet forflyttet seg til Frøya idrettslag sine utleielokaler i Frøyahallen på Melkeplassen.

– Vi er 100–150 mennesker her fra klokken 13 til 22 hver dag. Både kurdere, nordmenn og andre kommer hit. Både venner og ukjente, forteller Mustafa, og fortsetter:

– Det er uvanlig med så mye støtte, men dette er en tragedie som rammet en familie som mange kjente og likte. De var flinke og snille, og med bakgrunnen der de flyktet fra borgerkrig for å finne en trygg fremtid til barna. Så mange føler seg berørt av dette.

Medbragt mat og drikke, sosialt samvær, minnestund og bønn i Frøyahallen er en god støtte i sorgen.

– Familien er veldig glade for at så mange fremdeles støtter dem. De ønsker ikke å være alene, sier Ibrahim.

VENTER MANGE I BEGRAVELSEN: Shergo Ibrahim (f.v.) og Ibrahim Mustafa er venner av den rammede familien og forteller at kistene til jentene skal dekkes av hvite brudeslør. Foto: Skjalg Ekeland (Bergensavisen)

– Må stå sammen med dem

Roudin Othman, som driver pizzasjappen Caro Amore i tilknytning til Frøyahallen, kontaktet Frøya for å høre om lokalene var ledig for leie.

– De sa OK, og at vi kunne få leie til halv pris. Etter å ha diskutert saken i styret, sa de at vi kunne få leie det gratis, forteller Othman.

Han kommer fra Afrin, samme by i Syria som den rammede familien, og kjenner familiefaren fra før.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Vi må alle stå sammen med dem, og støtte dem, sier Othman.

Nektet betaling

Det var en kort diskusjon i styret i Frøya, før det ble bestemt at lokalene skulle leies ut gratis.

– Dette er en tragedie uten like. Selv om vi ikke har tilknytning til familien på noen måte, så ønsket vi å bidra med det vi kunne. Nå har de vært der oppe siden onsdag, og vi er glade for å kunne hjelpe dem litt, sier Terje Osland, daglig leder i Frøya.

Familien ønsker å takke idrettslaget for samlingslokalene de har fått låne.

– Da de hørte om situasjonen vår, nektet de å ta betalt. Familien er veldig takknemlig, sier Ibrahim.