Sammenbrudd for Erna

Frp går ut av regjering, og legger Ernas drøm i grus.

Siv Jensen tok Fremskrittspartiet inn i regjering. Når hun nå forlater den fremstiller hun det ikke bare som om partiet kan kvitte seg med lenker. Hun feller en hard dom over kursen på Erna Solbergs prosjekt som hun sier hun lenge har advart mot på bakrommene.

Regjeringen har ifølge Frp-lederen endt opp i grå kompromisser og symbolpolitikk i klimapolitikken. Måten hun sier det på, er et stort nederlag for Erna Solberg. Det er slutten for brede borgerlige koalisjoner i mange år fremover.

Jensen sier beslutningen bygger på det som har skjedd i regjering over tid det siste året, men at den utløsende saken er den terrorsiktede IS-kvinnen som er hentet hjem sammen med sine to barn. Frp gjør et poeng av at de ikke kan kompromisse med mennesker som vil rive ned hele verdigrunnlaget Norge er bygget på. Det er et budskap som ikke bare vil være velkomment blant Frps kjernevelgere, men som også har klangbunn hos flere.

Siv Jensen har sendt en avskjed som er en politisk håndgranat inn i Høyre. Hun sier rett ut at Erna Solberg lytter mer til Venstre og KrF enn til Frp.

Og mens vesle Venstre kanskje får flere statsråder enn stortingsrepresentanter, varsler Siv Jensen kamp på Frps gamle vinnersaker og et parti som går tilbake til røttene.

Erna Solbergs regjering er basert på Høyres store drøm om borgerlig samling. Men prosjektet - firepartiregjeringen - har lenge vært dømt til å mislykkes.

Som å bære staur var bildet Per Borten brukte da hans borgerlige koalisjonsregjering gikk i oppløsning i 1971.

Ernas regjering har gitt ny og forsterket mening til dette begrepet. Særlig Venstre og Frp er politiske motpoler som stort sett bare har forakt til overs for hverandre.

Å ha dem i regjering sammen, så fint ut på papiret, men de politiske realitetene gjorde det hele dysfunksjonelt. Avstanden var rett og slett for stor. Vi snakker om de to partiene som for eksempel er mest for og mest imot bompenger. Og de to partiene med strengest og «snillest» innvandringspolitikk.

Når Frp nå går ut, har de på mange måter funnet den perfekte saken.

Magnus Engen Marsdal, forfatteren av boken «Frp-koden», har dessuten pekt på at Frp igjen får drahjelp fra alle de som igjen har latt seg friste til å belære Frp om hva som er sømmelig kutyme eller riktig moral.

Frp har alt å tjene på å bli kritisert av det deres kjernevelgere oppfatter som bedrevitere, mener Marsdal.

Han har selvfølgelig helt rett. Fordømmelse fra eliten er ekstra bonus for Frp. Det er derfor ikke vanskelig å forstå hvorfor Frp handler som de nå gjør. IS-kvinnen var en gavepakke som ble en katalysator.

Å gå ut av regjering virker som en veloverveid beslutning. Frp mente de var i ferd med å miste seg selv. En resignert Erna Solberg må konstatere at Frp føler at det er mye lettere for dem i opposisjon å vise hva slags parti de er. Det er noe vi kommer til å merke i et stadig mer polarisert samfunnsklima.

Frp er fra nå tilbake i fri dressur. Fest setebeltene fram mot stortingsvalget neste høst.

