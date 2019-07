Samuel (35) sultestreiker for grisenes rettigheter

Mandag denne uken begynte Samuel Rostøl (35) en sultestreik for et forbud mot CO2-gassing av griser.

OSLO: I fire dager har han levd kun på vann og væskeerstatning med salt for å holde seg oppegående og uten å bli syk. Slik skal han holde på helt til søndag.

I videoen øverst i saken forteller Rostøl om sultestreiken!

- Det er jo ikke en eviglang sultestreik, men det er fordi temaet jeg sultestreiker for er forbud mot en gass som brukes på griser, og et forbud kan ikke komme nå som Stortinget har stengt uansett, forklarer han til Nettavisen.

35-åringen kommer fra Kvinesdal i Vest-Agder, men er bosatt i Gøteborg i Sverige hvor han jobber som sykepleier i 40 prosent stilling. Resten av tiden sin bruker han på å være dyrerettighetsaktivist og å være leder av Norsk Vegansamfunn.

STREIKER: Samuel Rostøl sulter seg i en uke for å rette oppmerksomheten mot grisers rettigheter. Foto: Katinka Sletten (Mediehuset Nettavisen)

Veganer

Rostøl sitter utenfor Stortinget mellom klokken syv på morgenen til klokken 22 på kvelden hver dag. På natten sover han i kontorlokalene til Født fri.

Selv er han veganer og verken spiser eller bruker noe som kommer fra dyr. Det har han vært siden 2015.

- For min del var det en nokså lang prosess hvor jeg begynte med å kutte litt og litt, og tenkte at nå har jeg gjort mye. Så undersøkte jeg videre hva dyrene jeg spiste gikk gjennom, så innså jeg at jeg måtte bare kutte alt til slutt, sier han.

For Rostøl sin del handler det om at dyr har retten til å ikke drepes og utnyttes, og hvis jeg ikke trenger det for å overleve selv, så må jeg bare la være å spise og bruke dyr.

- Jeg mener dyr fortjener retten til eget liv, og ikke være objekter for vår nytelse, forklarer han.

Lite mot det grisene opplever

Nå som Stortinget har stengt kan det ikke komme et forbud, men Rostøl ønsker likevel å sultestreike for å ha en tydelig markering fordi han ønsker en forandring.

På fjerde dagen, torsdag, når Nettavisen møter ham utenfor Stortinget, forteller han at det går overraskende bra å klare seg uten mat.

- Motivasjonen er sterk. Det milde ubehaget jeg kjenner med å ikke spise, det er ingenting mot det grisene går gjennom. Og det er grisene det handler om og ikke meg, sier han.

Selv om han selv unngår å spise kjøtt, har han ikke noe imot folk som gjør det.

- Men jeg synes det er feil å spise kjøtt. Det er moralsk galt å drepe og spise dyr, men jeg har ikke noe imot personer som gjør det. Fordi vi må skille mellom personer som har vokst opp i et samfunn hvor det er helt naturlig og helt normalt, og det å gjøre noe galt, forklarer han.

Han forstår at flesteparten spiser kjøtt, siden det er normalt i samfunnet vi lever i. Likevel mener han at alle som kan, burde slutte å spise kjøtt.

