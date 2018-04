SANA: Enighet om evakueringsavtale for opprørere sør i Damaskus

Den syriske regjeringen og opprørere er enige om en evakueringsavtale for opprørskrigere i et område sør i Damaskus, ifølge det statlige nyhetsbyrået SANA.

Kunngjøringen kommer etter en ukelang regimeoffensiv for å drive ekstremistgruppa IS ut av den syriske hovedstadens sørlige forsteder, blant annet fra den palestinske flyktningleiren Yarmouk. IS har kontrollert leiren siden 2015.

Ifølge SANA er det enighet mellom det syriske regimet og opprørsgrupper om å evakuere opprørskrigere og deres familier fra opprørskontrollerte områder øst for Yarmouk.

Avtalen innebærer at opprørerne, som av SANA omtales som «terrorister», får velge mellom å forlate området sammen med sine familier, eller gi fra seg våpnene sine og bli værende.

Den siste måneden har en rekke slike avtaler blitt inngått, og regimet har gjenvunnet kontroll over områder i nærheten av Damaskus mens opprørerne har forlatt dem.

Søndagens avtale omfatter blant annet området Yalda, og dersom det stemmer at opprørerne har gått med på å forlate området, betyr det at det syriske regimet kan sende soldater til de østlige utkantene av Yarmouk samtidig som andre syriske soldater rykker inn mot området fra vest.

Yarmouk og området rundt er ifølge AFP nå IS' største gjenværende urbane bastion i Irak og Syria.

I løpet av ti dager med kamper rundt området har 85 krigere fra regimet og 74 IS-krigere blitt drept, ifølge SOHR. Kampene beskrives som annerledes enn militæroperasjonen der regimet gjenvant kontroll over Øst-Ghouta, ettersom området sør i Damaskus er preget av tett bebyggelse og smale gater.

– Beltevogner og andre tunge våpen får ikke plass, sier en militærkilde til AFP.

(©NTB)

