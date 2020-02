Sandberg og Letnes åpner bar i Halden

Den tidligere politikeren Per Sandberg (60) og samboeren Bahareh Letnes (29) starter opp igjen Grand Bar i Halden.

Det var i begynnelsen av januar at Halden Arbeiderblad meldte om at Sandberg og Letnes hadde planer om å ta over Grand Bar i Halden.

Sandberg ville den gangen hverken bekrefte eller avkrefte at en avtale var signert, men sa til HA at han tror at baren ved jernbanen har et stort potensial. Det profilerte kjæresteparet har siden de flyttet til Halden i november vært åpne om at de ønsker å skape noe i byen.

På barens Facebook-side ble det søndag ettermiddag lagt ut et bilde av baren med Sandberg og Letnes.

Paret bekrefter i en SMS til Dagbladet om at det nå er offisielt:

– Dette har vært kjent lenge. Vi pusser opp nå og håper å åpne ganske snart, skriver paret.

Gårdseier Even Vilnes ville ikke si hvem han hadde signert kontrakt med i januar, men sa følgende til HA den gangen:

– Vi har signert kontrakt med en driver og vi har stor tro på at dette skal fungere. Nå gleder vi oss til åpning.

Det var i november at det ble klart at den tidligere fiskeriministeren og hans norsk-iranske kjæreste hadde kjøpt seg hus i Halden. I desember uttalte Sandberg i en podcast at han hadde søkt jobb som taxisjåfør i byen.