Sandberg og Letnes snakker ut om forholdet - har fått dødstrusler

På Dagsnytt atten har fiskeriminister Per Sandberg og Bahareh Letnes snakket ut om forholdet.

– Det har vært en vanskelig og veldig tung uke, fordi det er sagt mye usanne ting om meg. Det er urettferdig, sier Letnes til NRK og legger til at hun har fått dødstrusler.

Dette er første gangen paret opptrer i media sammen. Til NRK forteller Letnes at har blitt redd på grunn av på standene.

– Først måtte jeg bare le av alle anklagene som kom mot meg. Men siden i går har jeg vært sint, redd og trist fordi påstandene har vært så sterke. I tillegg har jeg fått dødstrusler, sier Letnes.

Det er blitt rettet mistanke mot Letnes etter at nyheten om Iran-turen slapp. I en kommentar publisert i Dagbladet skriver DN-journalist, Mina Ghabel Lunde at det er mistenkelig at Letnes ikke fikk slippe inn i Iran igjen etter en tvangsretur grunnet manglende papirer, for så å knytte bånd til den Iranske ambassaden i Oslo.

Til NRK forteller Letnes at hun ikke har noen tilknytning til regimet Iran, og at hun har vært opptatt med vise iransk kultur i Norge.

Feiret med ambassaden

Norsk-iraneren skal også ha feiret nyttårsaften med den iranske ambassaden, men hun unnskylder dette med at hun ble invitert.





– Jeg ble bare invitert, jeg har ingen tilknytning. Jeg er stolt over denne feiringen og syns flere bør vite om den, sier hun. Min Iran-ferie endrer ingenting

Mye bråk

Det har blitt mye bråk om den omstridte Iran-turen til paret, som ble kjent sist uke. Sandberg fastholder at han ikke besøkte Iran som statsråd, men som privatperson på ferie.

– Fiskeriministeren har ikke vært i Iran. Frps første nestleder har ikke vært i Iran. Det er Per Sandberg som har vært på en ren feriereise i Iran. Det tok jeg ad hoq, sa han til Dagsnytt atten sist mandag.

Ifølge Dagens Næringsliv var departementet ikke informert om at statsråden hadde tenkt seg til Iran, mens Filter Nyheter skriver at Nærings- og fiskeridepartementet ikke var kjent med at Sandberg hadde forandret planer. På spørsmål om han burde informert om endringen i reiseplanene, sier Sandberg at han reiste som privatperson.

Habilitetsproblemer?

Både opposisjonspolitikere og medier stilte også spørsmål om Sandbergs reisefølge i Iran, en norsk-iransk kvinne som står registrert som eier av et enkeltpersonforetak som blant annet skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Sandberg avviser at dette skaper habilitetsproblemer for ham som fiskeriminister. Dette blir først et tema dersom selskapet kan knyttes til en sak som hans departement behandler.

– Man vurderer habiliteten når det er en sak. Det har aldri vært en sak i Fiskeridepartementet eller regjeringen som påvirker dette selskapet, sier han.

Ikke i tråd med sikkerhetsrutinene

Men Sandberg innrømte imidlertid at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene knyttet til Iran-turen.

- Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, skriver Per Sandberg i en e-post til VG torsdag.

Da Sandberg reiste til Iran skal telefonen hat hatt regjeringens saksbehandlingssystem installert, ifølge Dagbladet. Sandberg opplyste imidlertid at telefonen lå i bagasjen store deler av turen.

- Jobbtelefonen han hadde med på reisen til Iran i sommer hadde installert saksbehandlingssystem, skriver kommunikasjonssjef Martine Røiseland i en e-post til Dagbladet

Ikke første gangen

Sandberg innrømte overfor Dagens Næringsliv at han også hadde med seg – og brukte – jobbtelefonen på en reise til Kina sist i mai i år.

– Ja, det var nok en feil, skriver Sandberg i en SMS til avisen.

Ifølge de åpne trusselvurderingene fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fremheves Russland, Kina og Iran som land som aktivt utfører spionasje mot Norge. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier til DN at Kina regnes som et høyrisikoland.

- Sandberg brøt regelverket

Satsminister Erna Solberg er klar på at Sandberg har opptrådt kritikkverdig.

– Per Sandberg brøt regelverket, og han har forstått at det har vært et brudd, sier statsminister Erna Solberg (H) om fiskeriministerens reise til Iran.

Hun legger til at Sandberg har erkjent at regelverket er brutt. Samtidig har hun fortsatt tillit til sin statsråd og sier at det er lov å gjøre feil.

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han ga først beskjed på sin dag to at han var i Iran. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på regelverket vi har om at statsrådene skal være tilgjengelige til enhver tid. Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, sier Solberg.

Har også fått kritikk for positiv omtale

Fiskeriministeren har dessuten fått kritikk for å omtale landet i alt for positive ordelag.

På spørsmål om hans syn er representativt for regjeringens syn, svarer Solberg:

– Jeg har ikke fått med meg alle uttalelsene, og vil ikke gå god for alt. Utgangspunktet er at vi har vært kritisk, tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd. Samtidig har vi gått inn i en prosess hvor vi samarbeider mer med Iran, sier Solberg.

