Sandberg takket nei til PST-brief

Per Sandberg takket nei til sikkerhetsbrief fra PST før Kina og Russland-tur.

TV 2 skriver at Per Sandberg skal ha takket nei til sikkerhetsbriefer med PST i forkant av turer til Russland og Kina. Turene skal ha funnet sted i 2016, 2017 og 2018. Det skal til sammen ha vært fire turer - to til Kina og to til Russland.

Les mer: Fiskeriministeren feiret iransk nasjonaldag

Kina og Russland er en bekymring

I PST trusselvurdering tidligere i år er det en bekymring for økt spionasje fra de to landene.

– De er ute etter våre verdier, som handler om grunnleggende nasjonale interesser som vårt forsvar, vår beredskapssektor, teknologi og politikkutforming, for å nevne noe, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.



Dette sjokkerer Arbeiderpartiet, skriver kanalen. De mener at Erna Solberg nå må på banen.

– Hvis dette er opplysninger som stemmer, er det svært alvorlig. Det viser jo at det er en statsråd som overhodet ikke tar sikkerhet på alvor, sier Terje Aasland (Ap) til TV 2.

Aasland forteller videre til kanalen at de er veldig urolige på bakgrunn av sakens utvikling de siste dagene. Han mener at det nå er helt nødvendig at Solberg tar ansvar og forsikrer Stortinget om at regjeringen og statsrådene følger sikkerhetsrutiner som gjelder for reiser.

Sandberg har ikke svart på spørsmål fra TV 2 om hvorfor han ikke takket ja til PSTs tilbud.

Skal granske Letnes

I kjølvannet av Iran-turen til Sandberg har nå PST fått opp øynene for Sandbergs kjæreste, Bahareh Letnes, og startet granskning på bakgrunn av mulige bånd til Irans regime.

NRK var fredag i kontakt med Letnes, som sier det er bra at PST nå skal undersøke hennes bakgrunn. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

En gransking av Letnes er helt nødvendig, mener tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

28-åringen har kommet i søkelyset etter at det ble kjent at hun er blitt kjæreste med fiskeriminister Per Sandberg (Frp), og at de to dro på ferie til Iran uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd, slik reglene tilsier.

Tidligere har det kommet fram at Letnes i 2016 sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet der hun søkte om å bli Sandbergs assistent eller tolk.

Les mer: Solberg må svare på flere spørsmål i Sandberg-saken

Feiret Irans nasjonaldag

Det har også kommet frem at Sandberg var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

Aftenposten får dette bekreftet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Sandberg takket ja til invitasjonen uten at det ble gjort noen vurdering i departementets embetsverk og invitasjonen ble ikke journalført.

– Om ikke statsråden har noen rolle utover det å dra dit, så har praksis vært at det ikke journalføres, sier departementets pressekontakt Halvard Wensel.

Nasjonaldagen markerer slutten på den islamske revolusjon, som førte til at landet ble en islamsk republikk. Ambassadens feiring fant sted på Akershus festning 8. februar. Også Sandbergs norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes var til stede. Utenriksdepartementet var representert på embetsnivå, ifølge Aftenposten.

Fortsatt tillit

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun har hatt samtaler med Per Sandberg (Frp) og understreker at han fortsatt har tillit som fiskeriminister.

– Han har brutt regelverket. Jeg har hele tiden sagt at det er menneskelig å gjøre feil. Han tar det på det dypeste alvor at han har brutt regelverket. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, sier Solberg. Statsministeren sier videre at hun har hatt en lang og god samtale med Sandberg om situasjonen.

Har beklaget

Sandberg har vedgått og beklaget at han brøt sikkerhetsrutinene da han i sommer reiste til Iran med kjæresten Bahareh Letnes uten å varsle statsministeren om turen på forhånd. Han hadde dessuten tatt med seg tjenestetelefonen, hvor regjeringens saksbehandlingssystem var installert. Det samme skjedde da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år.

Mandag kom det også fram at norsk-iranske Letnes i 2016 søkte om å bli Sandbergs assistent. Letnes sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet om å bli hans Iran-assistent eller tolk, skriver VG.

– Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver Sandberg.

Mest sett siste uken