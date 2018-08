Sandberg tar selvkritikk

Fiskeriminister Per Sandberg innrømmer at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene knyttet til Iran-turen.

I en e-post til VG skriver Sandberg at han innrømmer at han gjort feil og beklager dette. Han skriver videre at han burde ha varslet reisen i forkant.

- Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, skriver Per Sandberg i en e-post til VG torsdag.

Per Sandberg reiste til Iran med jobbtelefonen. Dagbladet skriver at telefonen hadde regjeringens saksbehandlingssystem installert. Sandberg opplyser at telefonen lå i bagasjen store deler av turen.

- Jobbtelefonen han hadde med på reisen til Iran i sommer hadde installert saksbehandlingssystem, skriver kommunikasjonssjef Martine Røiseland i en e-post til Dagbladet.

Dialog med PST

VG har gjentatte ganger spurt om når telefonen ble levert til PST uten å ha fått svar fra departementet.

– Vi har hatt dialog med PST om telefonen, og den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen er nå hos PST, sier kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensen til VG.

Sandberg har fått bred kritikk for å ha lagt årets sommerferie til Iran som privatperson, sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyste Sandberg til NTB tirsdag.

Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at fiskeriministeren brøt regelverket og at han har forstått at det har vært et brudd. Det erkjenner han nå selv til Dagens Næringsliv.

– I ettertid ser jeg at jeg burde varslet i forkant, sier han.

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

Fått kritikk for ferieturen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått mye kritikk for at han la ferieturen til Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes, som fikk innvilget asyl i Norge i 2008. Hun er i dag norsk statsborger.

Tirsdag kveld bekreftet han til TV 2 at han er kjæreste med Letnes, som tidligere har vært kåret til Miss Iran.

- Da er det bare å legge seg flat for en gangs skyld og si, ja, vi er kjærester, sier Sandberg til TV 2. Vi trives veldig godt sammen, vi har masse å diskutere, jeg er oppriktig interessert i alle typer kulturer.

- Det å lære mer om Iran bør jeg inspirere enda flere til å gjøre.

Paret har kjent hverandre i rundt et år, og ble kjærester for tre måneder siden, melder TV 2.

Nå skal statsminister Erna Solberg (H) vurdere om kjæresteforholdet vil koste Sandberg statsrådsposten. En tidligere varslet medarbeidersamtale skal finne sted om kort tid.

- Man er aldri trygg som statsråd. Nå blir det opp til statsministeren å vurdere alt dette, men å kaste meg som statsråd fordi jeg har en kjæreste med en annen etnisk opprinnelse tror jeg blir en god debatt.

Brutale straffemetoder

Iran er kjent for sine omfattende brudd på menneskerettighetene.

Steining, amputasjon, pisking og offentlig henging er eksempler på straffemetoder som nylig er blitt brukt mot iranske statsborgere.

Men likevel anbefaler Sandberg å legge ferieturen til Iran.

- Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en ferietur til Iran, sa Sandberg på Dagsnytt Atten mandag.

Menneskerettsaktivist og medisinsk professor Mahmood Amiry-Moghaddam mener Sandberg tegner et helt feil bilde av Iran når han uttaler seg om «ferielandet» Iran. Han mener Sandberg har romantisert Iran og forsøker å skape et glansbilde av det autoritære landet som ikke har rot i virkeligheten.

- Han sier at det bare er å reise dit og se med egne øyne. Det er samme ordlyden iranske myndigheter har brukt i årevis. Akkurat det samme sa Irans utenriksminister da han besøkte Norge for et par år siden. Så det sniker seg inn i vår kjære Sandbergs vokabular, sier Amiry-Moghaddam, som er leder for Iran Human Rights, til Nettavisen.

Mest sett siste uken