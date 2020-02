Sanders sier han leder i Iowa – med Buttigieg på annenplass

Bernie Sanders hevder at han leder i nominasjonsvalget i Iowa, mens Pete Buttigieg ligger på annenplass.

Både Bernie Sanders og Pete Buttigieg forsøkte å framstille seg som seierherrer etter nominasjonsrunden i Iowa, der resultatene tirsdag morgen norsk tid ennå ikke foreligger.

Sanders viser ifølge NTB til interne resultater som ennå ikke er offentliggjort.

- Utrolige resultater her i Iowa, sier Pete Buttigieg i en fersk video lagt ut på Twitter.

Hvis det er Sanders og Buttigieg som trakk det lengste strået i Iowa, er det et hardt slag for Joe Biden, som lenge har vært regnet som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg.

Demokratenes presidentkandidater har blitt fortalt at resultatene fra Iowa caucuses er ventet «tirsdag en gang», melder CNN. Ingen har fått angitt noe nærmere tidspunkt for når resultatene vil foreligge. En av Demokratenes medarbeidere i Des Moines County sier til CNN at han ga opp etter at han i 15-30 minutter forsøkte å ringe inn resultatene fra sitt distrikt.

Demokratenes avdeling i Iowa skylder på «uoverensstemmelser» i noen av resultatene, mens folk lenger ned i systemet klaget på svikt i en app som skulle brukes til å rapportere inn resultater, melder NPR.

USAs president Donald Trump godter seg åpenbart over forvirringen. Natt til tirsdag norsk tid er Trump ute med denne Twitter-meldingen: - Stor SEIER for oss i Iowa i kveld. Tusen takk!

Foto: Faksimile

Sjefen for Trumps valgkamp, Brad Parscale, kommenterte kaoset slik på Twitter: «De klarer ikke en gang å lede et folkemøte (caucus) og de vil lede regjeringen».

Fakta Veien til presidentvalget 3. november ↓ USA holder presidentvalg 3. november 2020.

Republikanerne og Demokratene avholder primærvalg og nominasjonsmøter (caucus) for å velge delegater som skal avgjøre hvem som blir partienes presidentkandidater. Landsmøtene holdes i henholdsvis juli og august.

Nominasjonsprosessen starter i Iowa 3. februar og fortsetter i New Hampshire 11. februar, Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar.

Supertirsdagen er 3. mars, da det avholdes nominasjonsvalg i cirka 15 delstater, blant dem Texas, California, Georgia, North Carolina og Virginia.

Deretter følger det på med nye nominasjonsvalg nesten hver uke fram til begynnelsen av juni. (©NTB) Kilder: Wikipedia, uspresidentialelectionnews.com

