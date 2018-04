Sandra Bruflot tar gjenvalg som Unge Høyre-leder

Sandra Bruflot (26) som i januar tok over etter Kristian Tonning Riise, har bestemt seg for å stille til gjenvalg som Unge Høyre-leder på landsmøtet i juni.

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg ønsker gjenvalg som Unge Høyre-leder på landsmøtet i juni, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til NTB.

Den 10. januar tok 26-åringen fra Hole i Buskerud over som leder etter at Kristian Tonning Riise trakk seg. Det skjedde etter at det ble kjent at Høyre hadde mottatt en rekke varsler fra kvinner i ungdomspartiet om upassende oppførsel fra Tonning Riise.

I et intervju med NRK senere samme måned sa hun at hun vurderte å trekke seg som leder, og at hun slet med motivasjonen, men at hun håpet at lysten kom tilbake. Nå sier Bruflot hun håper å få fortsette som Unge Høyre-leder når

– Motivasjonen til å fortsette var ganske varierende i januar. Det er nok ikke er så rart. Derfor sa jeg også at jeg trodde det kom til å forandre seg når ting roet seg og begynte å handle om politikk igjen. Det har det heldigvis gjort, og jeg håper jeg får fortsette å lede Unge Høyre sammen med en ny ledelse og det nye sentralstyret, sier Bruflot.

I et intervju med Dagens Næringsliv lørdag svarer Bruflot «nei» på direkte spørsmål om hun har tilgitt tidligere leder Tonning Riise. Hun sier likevel at hun tror at hun kommer til å gjøre det.

– Jeg har ikke noe behov for å være kompis med ham akkurat nå. Det er også veldig viktig for meg at disse jentene som har sagt ifra, skjønner at jeg er på deres lag, helt uavhengig av hva jeg innerst inne har lyst til og ikke. Men også av hensyn til ham er jeg ikke så komfortabel med å utbrodere dette, sier Bruflot.

