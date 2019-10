Sandras ekstremdag: - Jeg står opp klokken 06 for å danse hver dag

En ørliten dansepause for Sandra Borch (Sp) - for nå kaller pliktene på Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Etter et langt avbrekk, møttes våre 169 folkevalgte til den 164. høytidelige åpningen av Stortinget onsdag.

En av dem er Sandra Borch (Sp), som også er med i «Skal vi danse» på TV 2.

- Det er greit med en pause, og så er det godt å starte på´n igjen på Stortinget. Så nå blir det dans tidlig på morgenen og sent på kvelden, sier hun til Nettavisen.

HØYTIDELIG ÅPNING: Sandra Borch representerer Troms på Stortinget, hvor Senterpartiet (Sp) har gjort et brakvalg. Onsdag var hun til stede under den høytidelige åpningen av Stortinget. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Sandra trener fire timer per dag - og søndagen holdes ikke hellig.

Likevel påpeker hun:

- Hovedjobben min er selvsagt å være politiker.

For henne er det viktig å vise at det å være kortvokst ikke er en hindring.

- Danser i 06-tiden

- Hvordan forbereder du deg til lørdagens dans?

- Med å trene! Det er litt utfordrende siden Stortinget har startet. Jeg er veldig bevisst på at det ikke skal gå utover jobben min her, så da får jeg heller stå opp i 06-tiden og danse og ta en økt før Stortinget starter - og sent på kvelden.

På lørdag er det «eventyrlig aften» i Skal vi danse, kan hun avsløre.

- Så da er det Elsa i «Frost» og «Let it go» som er min dans.

Sandra forteller at hun har vært heldig og holdt seg helt skadefri.

I AKSJON: Sp-politiker Sandra Borch og dansepartner Bjørn Wettre Holthe svinger seg på parketten i Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2 (TV 2)

- Ville slå Per Sandberg

- Hva er det beste med å være med i denne konkurransen?

- Det er å få muligheten til å lære så mye dans - og særlig for meg som så vidt klarte å stå på én fot uten å miste balansen. Det er utrolig artig å se hva dans gjør med kroppen din på de åtte ukene vi har trent, forteller hun begeistret.

- Du slo knock-out på Per Sandberg tidlig i konkurransen. Er det symptomatisk for at Sp har overtak på Frp for tiden?

- Nei, Per er en hyggelig fyr, men jeg må ærlig innrømme at ett av målene var å ikke ryke ut før ham, ler hun.

Budskap: - Du kan oppnå akkurat det du vil!

- Hvor langt tror du at du kommer til å komme i konkurransen?

- Det er umulig å si. Det er veldig mange sterke konkurrenter med i år, så det blir spennende.

Sandra forteller at hun har blitt spurt om å delta i ganske mange år - og at nå var rett tidspunkt:

- I år ville jeg - ikke først og fremst for konkurransen sin skyld, men for å vise folk der ute at du kan oppnå akkurat det du vil, uavhengig av hvordan du ser ut eller fysiske/psykiske begrensninger.

Sandra Borch ruver selv 142 centimeter over bakken, og la ti cm til høyden etter en omfattende ryggoperasjon i 2003.

FAST PLASS: Fremover kommer Sandra til å dele seg mellom Stortingt og parketten til TV 2s dansestudio på Bislett. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Ny hverdag

- Hvilke reaksjoner har du fått på å være så modig og tøff som du er?

- I motsetning til politiske saker, er kommentarfeltet nå bare fylt med positive kommentarer. Så det er en ny hverdag, forteller hun.

Sandra Borch forteller at hun får masse tilbakemeldinger - hver eneste dag.

- Folk synes jeg er tøff som stiller opp, og jeg blir veldig rørt av de som kaller meg et forbilde og sier de har fått mer tro på seg selv etter å ha sett meg i aksjon.

- Vi har sett at dommerpanelet har vært uenige om dine kvalifikasjoner. Hva synes du om det?

- Dommerne skal dømme, og jeg setter pris på alle tilbakemeldinger jeg får - både kritikk og ros. Sånn skal det være - det er en del av gamet.