Sanner: Håper KrF ikke vil drive landet ut i regjeringskrise

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner betegner situasjonen som alvorlig og håper KrF ikke vil drive landet ut i en regjeringskrise.

Sanner møtte pressen utenfor statsministerboligen mandag kveld.

– Det er en alvorlig situasjon når også KrF har varslet at de støtter mistillitsforslaget fra Rødt, og det etter at Erna Solberg og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning for den uakseptable Facebook-meldingen, sier Sanner.

Han håper KrF ikke vil bidra til å kaste statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringen.

– Det vi hører fra opposisjonspartiene, er at de ikke har tillit til Sylvi Listhaug som justisminister, men kan ha tillit til henne i en annen posisjon. Det er det spesielle. Det rokker ved maktfordelingen hvis opposisjonen skal avgjøre fordelingen av statsrådsposter, sier Sanner.

