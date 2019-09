Sanner: Nå må vi komme oss videre

Høyres første nestleder Jan Tore Sanner er glad for at Venstre-nestleder Terje Breivik går i rette med partifellen Abid Rajas ordbruk.

Breivik skriver i en SMS til Aftenposten tirsdag at Rajas bruk av begrepet «brun propaganda» om utspill fra Frps toppolitikere, gir noen historiske assosiasjoner det ikke er grunnlag for.

– I valgkampen var Høyre og Erna Solberg tydelig på at vi er uenig med de to omtalte Frp-utspillene, sier Sanner i en epost til NTB.

– Vi ønsker en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre. Og vi er derfor glade for at Venstres nestleder Terje Breivik nå sier at Rajas bruk av begrepet «brun propaganda» er uklok. Nå må vi komme oss videre, sier kunnskaps- og integreringsministeren videre.

Statsminister Erna Solberg (H) tok allerede mandag, før Rajas siste kronikk, til orde for at de fire regjeringspartiene må begrave stridsøksen å komme seg videre.