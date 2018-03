Sannhetens øyeblikk for Solberg-regjeringen

Stilt overfor Rødts mistillitsforslag står Erna Solberg (H) i sin dypeste krise som statsminister. De neste timene vil avgjøre om Norge får en ny regjering.

«Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.» Det er forslaget fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes som Stortinget skal ta stilling til i tirsdagens politiske drama.

Forslaget fikk raskt tilslutning fra den rødgrønne opposisjonen, og mandag opplyste KrF-leder Knut Arild Hareide at partiets landsstyre ikke lenger har tillit til Frp-statsråd Sylvi Listhaug.

Hvis ikke Listhaug selv skulle ta ordet under tirsdagens debatt for å kunngjøre at hun går av og dermed fjerner grunnlaget for opposisjonens mistillitsforslag, åpner det seg to muligheter:

* KrF står på sitt, stemmer for mistillit og velter i verste fall Solberg-regjeringen.

* KrF bøyer av når kabinettsspørsmålet blir stilt, fordi partiet ikke ønsker å opptre på en slik måte at hele regjeringen må gå av.

Ren Høyre-regjering?

Hvis et mistillitsforslag får flertall, er vanlig parlamentarisk praksis at partiene som feller en regjering, forplikter seg til å sikre flertall for en ny. Men lite er ordinært ved denne saken.

For KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet understreker nemlig at det er justisministeren de ikke har tillit til, ikke Solberg-regjeringen som sådan.

Dermed kan KrF komme til å stemme for mistillitsforslaget mot Listhaug, samtidig som partiet oppfordrer Solberg til å danne ny regjering hvis den sittende må gå av. Da kan det bli snakk om en ren Høyre-regjering.

Kilder i Frp som NTB har snakket med, slår fast at det vil være veldig vanskelig for partiet å si nei til en ren Høyre-regjering, dersom statsministeren først har gått i krigen for partiet og den omstridte statsråden.

Men hvis Frp skulle støtte en ren Høyre-regjering, går partiet bort fra sitt landsmøtevedtak og mantra om ikke å støtte en regjering partiet selv ikke er en del av. Samtidig fremstår det som uaktuelt for Frp å støtte en koalisjonsregjering med Høyre, KrF og Venstre, som er sentrumspartienes foretrukne løsning.

Kabinettsspørsmål

Nervene vil uansett være i høyspenn foran det som tegner til å bli en dramatisk debatt i stortingssalen.

Allerede klokken 8 samles Arbeiderpartiets stortingsgruppe, mens Høyres folkevalgte møtes én time senere. Stortingsmøtet starter klokken 10, og mistillitsforslaget behandles som første sak.

Debatten starter med at de parlamentariske lederne fra alle partiene får inntil ti minutter til et innledende innlegg. Så blir det tilsvarende for medlemmer av regjeringen, og deretter en fri debatt.

Det blir votering ved navneopprop umiddelbart etter at saken er behandlet.

Allerede i helgen slo kilder nær statsministeren fast at Solberg ville stille kabinettsspørsmål. Spørsmålet er når i debatten hun eventuelt vil ta dette grepet.

Første mulighet er etter de parlamentariske ledernes innledninger. Men Solberg kan også vente til lenger ut i eller helt mot slutten av debatten med å stille kabinettsspørsmål.

Da vil KrF-leder Knut Arild Hareide kunne svare med å begrunne hvorfor det eventuelt er viktigere for partiet å verne regjeringen enn å bli kvitt Listhaug og derfor likevel ikke støtter mistillitsforslaget.

