Sår tvil om disse skrekkhistoriene

En rekke internasjonale medier skriver at Nord-Koreas prøvesprengninger av kjernevåpen i undergrunnsanlegget Punggye-ri i fylket Kilju, har forvandlet omgivelsene til en ødemark, samt forårsaket misdannelse hos nyfødte barn.

Rundt 80 prosent av trær som plantes, skal visstnok ha dødd, og undergrunnsbrønner tørker ut. Det hevder «The Research Association of Vision of North Korea» som har intervjuet 21 nordkoreanske avhoppere som tidligere bodde i nærheten av testområdet.

Det er den engelske versjonen av den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo som bringer nyheten, men nyheten er gjengitt av en rekke storaviser som The Telegraph, Newsweek, The Sun, The Independent og International Business Times.

- Jeg fikk høre fra en slektning i Kilju at det blir født babyer med misdannelser på sykehusene der, sier én av avhopperne, som også legger til at innbyggerne er svært engstelige for den radioaktive forurensningen.

- Jeg snakket på telefonen med familiemedlemmer som jeg etterlot der, og de forteller meg at alle undergrunnsbrønnene er tørket ut etter den sjette atomprøvesprengningen, sier avhopperen.

Avhopperen henviser til den siste prøvesprengningen som Nord-Korea gjennomførte i september måned.

Nettavisen har snakket med flere forskere innen fagmiljøet i Norge, som sår tvil om påstandene. Atomforsker Halvor Kippe ved Forsvarets Forskningsinstitutt er én av dem som er skeptisk til påstandene.

Kippe sier at sørkoreanske strålevernmyndigheter bekreftet påvisning av radioaktiv xenongass dager etter atomtesten i september, noe som anses som en bekreftelse på at det har vært en kjernefysisk test, og ikke en test med vanlige eksplosiver.

- Slik xenon kommer nemlig fra spaltning av uran eller plutonium, og finnes ellers ikke i naturen i målbare mengder, sier han til Nettavisen.

- Konsentrasjonen av slik gass er og var av helsemessig ubetydelige nivåer, noe sørkoreanske myndigheter også understreker. Radioaktivt xenon og de fleste andre spaltningsprodukter fra en slik test dør ut nokså raskt etter testen. Så det som var ubetydelige nivåer av xenon i begynnelsen av september, er ikke engang målbart i dag på grunn av naturlig radioaktivt henfall. De ulike variantene av radioaktivt xenon har halveringstider på noen få dager, sier Kippe.

Kippe sier han i utgangspunktet er skeptisk angående påstander om forurenset grunnvann og fødselsdefekter.

- Det er vanskelig for meg å si noe sikkert om gehalten i det, men jeg er skeptisk. Det er ikke utenkelig at forurenset vann kan ha sivet ut etter tester, men det er kun etter den siste testen at det har blitt rapportert om den typen endringer i fjellet og økt avrenning som sannsynliggjør vesentlige utslipp av annet enn edelgasser som xenon. Og den siste testen har ikke rukket å gi opphav til så langsiktige skader. Det er for øvrig et svært tynt befolket område det er snakk om, sier han.

- Du kan ellers regne med at Nord-Korea sender inn målepatruljer i fjellet etter testene for å se på forholdet mellom forekomsten av ulike spaltningsprodukter, som avslører en del om hvordan våpenet fungerte. Nå har det vært flere etterskjelv etter den siste testen, noe som vil komplisere det arbeidet betraktelig. Utover det er det altså xenon som kan måles i lufta helt til nabolandene i de første få ukene etter en test, sier Kippe.

- Generelt dør radioaktiviteten etter en kjernevåpendetonasjon ganske raskt ut, og når nivåer som ikke er akutt skadelige etter få dager, så lenge man ikke spiser eller drikker fra noe som har blitt forurenset. Drikking av forurenset vann var årsak til mange dødsfall fra strålesyke i Hiroshima og Nagasaki i 1945, sier Kippe.

Andre avhoppere, som hevder at de bodde i nærheten av testområdene under de første prøvesprengningene i 2006 og 2009, hevder at lokalbefolkningen ikke ble advart i forkant.

- Kun familiemedlemmer av soldater ble evakuert. Vanlige innbyggere var helt uvitende om testene, sier avhopperen som flyktet fra Nord-Korea i 2010.

En annen kilde, som skal ha vært tilbake i Kilju etter den sjette og siste prøvesprengningen, hevder innbyggerne forbys å gjøre sykehusavtaler i hovedstaden Pyongyang.

Andre avhoppere hevder at blant annet ørret og en type sopp har forsvunnet helt fra regionen, og at innbyggere blir arrestert og fengslet dersom de blir pågrepet på toget med jordbruksprodukter fra Kilju.

Japansk TV meldte nylig at over 200 mennesker kan ha omkommet da et underjordisk anlegg i Punggye-ri raste sammen etter prøvesprengningen i september.

- Det kan være mange grunner til at det har vært dødsfall knyttet til utgravninger av tunneler i testfeltet, men generelt vil jeg tilskrive disse rapportene og liknende fra japanske medier som forsøk på å få økt negativt fokus på de allerede svært upopulære prøvesprengningene til Nord-Korea, sier Kippe.

