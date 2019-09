Sarah Palin skilles etter å ha vært gift i 31 år

Todd Palin ber om skilsmisse fra Sarah Palin etter 31 års ekteskap.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge CNN er det ektemannen som leverte inn skilsmissepapirene, hvor det fremgår at det er umulig for de to å fortsatt leve sammen som ektemann og kone.

Sarah Palin, som var John McCains visepresidentkandidat i 2008-valgkampen, har ikke kommentert skilsmissen.



De to har fem barn sammen, men bare et av dem som bor hjemme, en 11 år gammel gutt. Av skilsmissepapirene fremgår det at Todd Palin søker felles samvær.

I 2016 ga Sarah Palin sin støtte til Donald Trump som Republikanernes presidentkandidat i USA. Foto: Mary Altaffer (Ap)

Parets eldste sønn, Track Palin (30) er fortsatt under etterforskning for å ha angrepet sin far etter å ha brutt seg inn i foreldrenes hjem i Alaska.

Ifølge en politirapport fra da hendelsen fant sted i 2017, knuste Track Palin et vindu i familiens hjem i byen Wasilla i Alaska og angrep sin far Todd Palin, som hadde truet ham med en pistol.

Den tidligere Alaska-guvernøren Sarah Palin er en kontroversiell skikkelse i amerikansk politikk og mest kjent som å ha vært John McCains makker visepresidentkandidat i valget i 2008.

Hun hadde da stor støtte i Tea Party-bevegelsen og på grunnplanet i Det republikanske partiet.

I 2016 ga Sarah Palin sin støtte til Donald Trump som Republikanernes presidentkandidat i USA.

